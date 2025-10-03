宜蘭市4大傳統市場 持環保袋送百元折抵減碳券

宜蘭市知名北館市場，每天人潮絡繹不絕。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所響應經濟部減碳政策，10月推出減碳券，民眾只要持環保袋等環保用品，至南館、北館、綠九及北門等4大傳統市場採買，就有機會兌換面額100元的消費折抵減碳券，總計9場次、2700張，每場、每人限領1張，各市場均通用。

中央針對傳統市場，尚未全面實施限塑政策，但透過鼓勵方式，邀請民眾自備環保袋，以及鼓勵商家不主動提供塑膠袋等方式，協助傳統市場減少塑膠袋的使用量。

宜蘭市長陳美玲說，民眾環保意識抬頭，採買時多自備環保袋與餐盒等容器，也逐漸形成市場新風貌，市公所持續配合中央政策，積極推動減塑宣導工作，鼓勵市場攤商與消費者共同響應，讓「減塑生活」成為市場文化的一部分。

宜蘭市公所表示，南館、北館、綠九及北門等4大傳統市場推減碳加碼券，其中南館市場，將於地下室及中庭發券，地下室發券日期為9日及10日，中庭為14日及21日；北館發券日期及地點為15日店鋪區及22日攤台區；發券時間均為上午8點50分至9點20分。

另外，綠九市場地點在中庭廣場，16日、23日上午8點50分至9點20分發券；北門市場休憩區發券時間則為28日下午2點至2點半。

市公所提醒，消費者出示環保袋、杯或餐具等，經工作人員確認符合資格即可發券，每場限量300張，可使用至11月7日，4大市場、上百攤商均通用。

宜蘭市民在綠九市場手持環保袋兌換折抵消費的百元減碳券。（宜蘭市公所提供）

