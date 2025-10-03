為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    盡信導航恐塞爆！南投茶博撞2大連假 替代道路防塞車地雷

    2025/10/03 12:00 記者劉濱銓／南投報導
    南投茶博與中秋、國慶2大連假撞期，屆時中興新村將湧現大量人車，警方推替代道路分流，以免聯外道路擠爆。（記者劉濱銓攝）

    南投茶博與中秋、國慶2大連假撞期，屆時中興新村將湧現大量人車，警方推替代道路分流，以免聯外道路擠爆。（記者劉濱銓攝）

    南投世界茶業博覽會（簡稱茶博）將從10月4日至12日在中興新村登場，今年活動長達9天，還與中秋、國慶2大連假撞期，轄區中興警方將加強路口疏導，推替代道路防止「塞車地雷」，並呼籲進、離場分流，別盡信導航路線，以免全擠在同一條路塞爆，應善用分流路線，避免交通壅塞。

    中興警方指出，今年茶博橫跨中秋、國慶2大連假，屆時在進入中興新村的入口就會加強交通疏導，依過去經驗，白天入場人車較分散，離場則集中在下午5點半到7點，若是有演唱會，則會在晚間8點散場湧現人車，呼籲民眾可避開尖峰時段。

    另外，由於茶博會吸引各地遊客前來，且多依循導航沿著國道3號中興交流道進、離場，以致該路線經常大塞車，呼籲民眾可改走南投交流道再進入茶博會場，不僅避開車潮，也比較好找車位。

    離場則建議走替代道路分流，改走南投市或草屯鎮上國道，不要盡信導航路線沿著中興交流道上國道，以免進入車陣塞爆，並可多利用茶博接駁車，可將車停在草屯的草鞋墩夜市、名間的南投豬事文化園區，或中興新村牌樓附近停車場，再搭接駁車入場，避免塞車與車位難尋的困擾。

    南投茶博與中秋、國慶2大連假撞期，屆時中興新村聯外道路恐塞爆，警方推替代道路分流，以免所有人車全擠在同一條路。（記者劉濱銓攝）

    南投茶博與中秋、國慶2大連假撞期，屆時中興新村聯外道路恐塞爆，警方推替代道路分流，以免所有人車全擠在同一條路。（記者劉濱銓攝）

