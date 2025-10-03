為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    侯友宜宣布北大高中二期啟動 7.2億元打造校園與社區共榮新地標

    2025/10/03 11:57 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜（中）視察北大高中，宣布將投入7.2億元經費啟動二期校舍工程，打造一棟多功能教學大樓，並將設立公共托育中心，成為校園與社區共享的全新場域。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜3日前往新北市立北大高中，觀摩學生自主學習與數位課題成果，並宣布投入7.2億元經費啟動「北大高中二期多功能教學大樓」工程，預計2030年完成，打造兼具學習、運動、創新與安全的智慧校園，與社區共享資源，實現「校園與社區共榮」的願景。

    侯友宜表示，北大高中做為在地重點完全中學，也是新北市指標高中，為舒緩國中就學需求並發展高中學習特色，市府宣布將投入7.2億元經費啟動二期校舍工程，打造一棟多功能教學大樓，並將設立公共托育中心，成為校園與社區共享的全新場域。

    北大高中校長吳佳音表示，隨著入學人數逐年攀升，校園空間需求日益迫切，這座大樓不僅是硬體的升級，更是承載夢想的基地，規劃地上5層、地下1層，將設置普通教室、多功能教室、體能訓練室、視聽教室、公共托育中心，能有效紓解校舍空間不足，也能提供社區大型集會及活動空間，成為服務社區的重要據點。

    新北市議員江怡臻表示，北大特區持續發展，北大高中2014年創校，是新北市南區指標性完全中學，就學需求強勁，二期校舍爭取已久，計劃案早已通過校園審議會議，市教育局也同意，然而向中央發函爭取經費補助至少10次，現在財劃法三讀通過，終能推動，是地方喜事，北大特區未來10年就學人口持平，在既有國中連年額滿的情況下，校舍需求包括普通班、專科教室等多元化空間，希望親師生共同規劃，打造北大特區從幼兒園到大學的在地就學。

    新北市長侯友宜宣布將投入7.2億元經費啟動二期校舍工程，打造一棟多功能教學大樓，並將設立公共托育中心。（記者翁聿煌攝）

