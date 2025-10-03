3外籍男把捷運車廂當健身房挨批「出洋相」 網友論戰

有網友發文表示，3名外籍男子旁若無人的將台北捷運車廂的把手當作單槓在吊，通報捷運卻沒有工作人員上車制止。（圖擷取自社群平台「Dcard」）

一名網友日前在Dcard發文，看到三名外籍男子旁若無人的將台北捷運車廂的把手當作單槓在吊，甚至「整個人吊起來轉一圈」，她通報捷運處理卻下車都沒有見到工作人員，對此網友表示「這群白人到了日本也把鳥居拿來健身」、「洋相還得洋人出」、「下次看到直接『hey! stop!』沒那麼難」。

一名女網友在Dcard說，她曾見過印度小孩將捷運當遊樂場玩，沒有想到這次被她遇到的是成年人，她從中正紀念堂上車後，三名外籍男子就一直吵鬧，甚至比賽，過了台北車站，不少人上車也絲毫沒有克制，導致其他乘客得躲開那個區域，雖然她通報了捷運公司，但是過了7站她要下車，都不見有人上來處理。

事件引發網友討論，有人戲稱「該上去給他一腳，捷運內不准盪鞦韆」、「白人大部分不像我們懂得看場合，或者白目天生愛秀」、「以為在紐約地鐵」、「白人屁孩真的多跟他們教育有關」，也有人緩頰說：「曾見過台灣人做出同樣舉動」、「他們可能只是不太知道台灣不能這樣吧？把自己在國外的習慣拿進來台灣」。

對於發生類似情況，台北捷運公司曾回應，每節車廂門旁都設有對講機，乘客可即時通知行控中心或行車專員處理。或透過「台北捷運Go」App、台北捷運官網或是在車廂、捷運車站詢問處掃描QRCode進入AI智慧客服，選擇戴著耳機的微笑娃娃圖示，在系統頁面對話選項點選「我要通報」、「一般事件通報」。

