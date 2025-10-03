12年才等到！ 彰化古龍山玄天上帝10/11起祈安遶境

主祀玄天上帝的彰化市古龍山，信徒心目中的「帝爺」守護大家生命財產。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路旁的古龍山主祀玄天上帝，廟規模不大，卻已有303年歷史。今年廟方擲杯請示，竟連續獲得3個聖杯，讓人直呼罕見，這也意味著，停了12年的遶境祈福活動將重啟，將在10月11、12日舉行，連續2天走遍彰化市西南角地區，替地方祈安，求大家身體健康、平安順遂。

古龍山管理委員會總幹事王進元指出，遶境活動向來由神明決定，過去11年廟方多次擲杯，都沒有獲准，加上疫情干擾，連與中國的交流也暫停。沒想到今年一問，竟連得3聖杯，等於帝爺親自下令要出巡，替大家消災解厄。

王進元說，今年颱風多、雨水多，天災人禍頻傳，帝爺顯然要藉著遶境庇佑大家。因為12年才等到1次，廟方這回特別擴大規模，早在今年1月就開始籌劃，不少信眾和企業也出錢出力幫忙。

更特別的是，這次首度結合藝術，與卦山力藝術團體合作，讓年輕藝術家以自己的創意方式加入遶境，傳統陣頭隊伍中，將出現新生代藝術表演，把宗教與藝術融合成一場獨特的「藝術遶境」。

今天（3日）廟方與卦山力藝術團體在古龍山舉辦記者會，彰化市長林世賢、文化局副局長吳文昇等人到場。林世賢表示，藝術家透過走路、行進，把作品帶到街頭，讓民眾不必進劇場，也能在日常生活中親近藝術，這樣的結合很有意義。

廟方表示，這次活動不僅是傳統信仰的展現，更是難得的文化藝術盛會，歡迎大家一起參加，感受玄天上帝的庇佑，也感受藝術與民俗碰撞出的新火花。

彰化市古龍山相隔12年再次舉辦祈安遶境活動，各界踴躍出席記者會，意義非凡。（記者張聰秋攝）

在遶境活動中，卦山力化身成藝術陣頭，跟隨玄天上帝一起展開祈安遶境。（記者張聰秋攝）

彰化市古龍山將於10月11、12日2天舉辦遶境活動，這次距離上一次遶境已過12年。（記者張聰秋攝）

