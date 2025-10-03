為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林得恩PO全台賞月指數 嘉義以北、基宜花4顆星

    2025/10/03 11:56 即時新聞／綜合報導
    台灣大學大氣科學博士林得恩指出，中秋連續假期天氣穩定晴朗，並PO出各地賞月指數，嘉義以北和基宜花4顆星。

    在臉書「林老師氣象站」發文指出，中秋連假整體來看，天氣屬穩定晴朗，注意防曬保濕；由於環境水氣都被麥德姆颱風帶走，假期將會是愈到後期，天氣會愈來愈好的趨勢。中秋夜，雲少風清，賞月指數，大大提高。

    林得恩指出，10月4日受麥德姆颱風外圍雲系接近影響，花東及屏東地區降雨機率提高，台東地區及恆春半島也有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢屬零星、局部；午後，西部山區會有局部短暫陣雨或雷雨，10月5日及10月6日水氣明顯減少，台灣各地大多為多雲到晴天氣；僅恆春半島有局部短暫陣雨，以及午後的中南部地區與西部山區仍有局部短暫雷陣雨機會。

    林得恩PO出各地賞月指數，嘉義以北地區4顆星、嘉義以南地區3顆星、基宜花地區4顆星、台東地區3顆星、馬祖地區4顆星、金門地區4顆星、澎湖地區3顆星。

