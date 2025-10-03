靈鷲山信眾前進光復災區 送物資協助災民恢復家園

靈鷲山志工協助災民清理家戶內污泥。（圖由靈鷲山提供）

靈鷲山佛教教團信眾連日來前進光復災區，祈福救助展現人間溫暖，花蓮中心緊急設置「光復區關懷服務中心」，積極召募志工協助災民清理家園，並募集11箱逾200條薄被、口罩及清潔用品等物資，希望大家加入愛的接力，為光復鄉點亮希望。

靈鷲山佛教團指出，開山住持心道法師災後第一時間表達關切，囑咐全力關心災民，花蓮中心立即設置「光復區臨時關懷服務中心」，容納10人住宿，成為災民臨時休息地，用行動和愛守護光復。

除了協助災民清理家園外，靈鷲山全球大悲團和平安禪友會誦持〈大悲咒〉不斷，百八觀音文化總會也在台東啟建觀音法會，為罹難者超薦，並為傷者及災民設立消災牌位，法會修法物資所得全數送往花蓮災區，透過宗教力量溫暖災民。

連日來陸續有5位法師和宜花東逾40位信眾，一起為馬太鞍溪堰塞湖災害讚經祈福，以法音慰藉亡者、為生者祈安，他們認為災區許多家庭失去依靠，重建光復不能只靠災後一時的熱情，需要長期陪伴與支持、需要更多雙手和災民一起整理家園、重建生活，目前持續召募志工，希望讓每一份心意化為行動，讓光復重建之路更加堅定。

靈鷲山志工協助災民清除屋內污泥及清理環境。（圖由靈鷲山提供）

靈鷲山法師提供救災官兵物資支援。（圖由靈鷲山提供）

