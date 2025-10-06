LTN投票箱》鏟子超人感動全台 10月連假你想去光復當志工嗎？（資料照）

上月23日，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流成災，光復鄉大部份街道與民宅被泥流淹沒。隔天，無數的「鏟子超人」從全國各地自動自發直奔災區而去，不辭辛勞地為受災同胞整理家園。台鐵統計，累計2週前往幫忙的超人們已突破15萬人。在各方協助下，當地居民重建家園的需求，從最初清除大量污泥的鏟子超人，逐漸轉變為需要水電超人、清潔超人、電腦超人等各式各樣的志工。

請問10月連假多，你想去光復當志工嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

