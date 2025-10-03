為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「長壽鄉」湖西重陽敬老共256位逾9旬長者 人瑞獲贈金牌

    2025/10/03 11:21 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉長陳振中偕同鄉代會主席、代表，前往長者家中致贈禮金。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉長陳振中偕同鄉代會主席、代表，前往長者家中致贈禮金。（湖西鄉公所提供）

    澎湖邁向超高齡社會！重陽節將至之際，「長壽鄉」湖西鄉洋溢著敬老愛老的溫馨氛圍。今年湖西鄉共有256位年逾9旬的長者，其中包括246位年齡介於90至99歲的長者，以及10位百歲人瑞，展現出令人敬佩的生命韌性與長壽風采。

    湖西鄉長陳振中為表達對長者的深切敬意與關懷，特別偕同鄉民代表會主席陳紘諒、代表李麗美及王經邦，分別走訪青螺村、紅羅村、成功村、東石村、沙港村、隘門村、尖山村等地，向多位長者致上最誠摯的祝福與溫暖，場面溫馨感人。

    素有「長壽鄉」美譽的湖西鄉，今年百歲人瑞「十全十美」，鄉公所也特別為百歲人瑞準備象徵健康與幸福的金牌，以表達崇高的敬意與祝福。陳振中表示，重陽節不僅是敬老的日子，更是感恩的時刻。他衷心期盼所有長者都能在這個充滿愛與祝福的節日裡，健康安康、笑口常開，享受幸福美滿的生活。

    陳振中也向長者保證，湖西鄉公所將持續推動各項敬老福利與關懷措施，讓長者在地安老、安心生活，延續「長壽鄉」的美好傳統。

    湖西鄉長陳振中保證，致力打造湖西鄉為澎湖長壽鄉。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉長陳振中保證，致力打造湖西鄉為澎湖長壽鄉。（湖西鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播