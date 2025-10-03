「長壽鄉」湖西重陽敬老共256位逾9旬長者 人瑞獲贈金牌

湖西鄉長陳振中偕同鄉代會主席、代表，前往長者家中致贈禮金。（湖西鄉公所提供）

澎湖邁向超高齡社會！重陽節將至之際，「長壽鄉」湖西鄉洋溢著敬老愛老的溫馨氛圍。今年湖西鄉共有256位年逾9旬的長者，其中包括246位年齡介於90至99歲的長者，以及10位百歲人瑞，展現出令人敬佩的生命韌性與長壽風采。

湖西鄉長陳振中為表達對長者的深切敬意與關懷，特別偕同鄉民代表會主席陳紘諒、代表李麗美及王經邦，分別走訪青螺村、紅羅村、成功村、東石村、沙港村、隘門村、尖山村等地，向多位長者致上最誠摯的祝福與溫暖，場面溫馨感人。

素有「長壽鄉」美譽的湖西鄉，今年百歲人瑞「十全十美」，鄉公所也特別為百歲人瑞準備象徵健康與幸福的金牌，以表達崇高的敬意與祝福。陳振中表示，重陽節不僅是敬老的日子，更是感恩的時刻。他衷心期盼所有長者都能在這個充滿愛與祝福的節日裡，健康安康、笑口常開，享受幸福美滿的生活。

陳振中也向長者保證，湖西鄉公所將持續推動各項敬老福利與關懷措施，讓長者在地安老、安心生活，延續「長壽鄉」的美好傳統。

湖西鄉長陳振中保證，致力打造湖西鄉為澎湖長壽鄉。（湖西鄉公所提供）

