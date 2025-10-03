南市清溝車、山貓馳援花蓮光復清淤 受困道路漸重現

南市環保局馳援花蓮，山貓等專業機具投入加速清淤復原。（南市環保局提供）

樺加沙颱風帶來豪大雨，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，造成下游光復鄉重災。台南市環保局出動清溝車、山貓等機具前往花蓮支援，隨著一車車比山貓還高的泥堆被剷除，受困道路逐漸重現，為當地救災與復原工作增添助力。

南市環保局表示，這次光復鄉災情慘重，不少道路與住宅被洪水淹沒，幾乎滅頂，靠人力鏟泥效率有限，清溝車可迅速抽排積水與側溝淤泥，水車則能協助災後環境沖洗，搭配山貓與抓斗車作業，效率倍增。原本民宅連地下室都被淤泥填滿，環保局溝渠隊長邱源隆及隊員們憑著豐富經驗，讓清溝車以定點進駐，採沖吸並用的方式，在最短時間內清除淤泥恢復人行通道，同時也投入進行校園廣場淤泥清除等工作。

另一組由隊長吳志明負責調度山貓，進駐佛祖街一帶協助道路復原，從民宅周邊開始往外清除淤泥，當地路面堆積的泥層高過山貓，原本只能靠人力輪番鏟除，進度有限，直到山貓進場，才大幅提升效率，也振奮了在場民眾的士氣。不分彼此，大家齊心合力，只求儘速恢復環境。

支援的隊員說，前一晚才接獲通知要出勤，隔日一大早就整裝出發，現場看到來自四面八方的熱心人士，救災無分你我，非常感動。

山貓等專業機具投入光復鄉重災區清淤，加速災區復原。（南市環保局提供）

南市環保局支援隊員看到來自四面八方的熱心人士，救災無分你我，非常感動。（南市環保局提供）

