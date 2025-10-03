日本自來水可生飲？ 專家揭「2陷阱」：恐食物中毒

日本一向以水質潔淨聞名，許多遊客甚至習慣直接打開水龍頭飲用。飲水示意圖。（美聯社）

日本一向以水質潔淨聞名，許多遊客甚至習慣直接打開水龍頭飲用。然而，近日1名網友在社群平台發文表示，自己喝了水龍頭的水竟出現食物中毒症狀，引發網友熱議，也讓外界質疑：日本的水道水真的百分之百安全嗎？

對此，東京「日本橋人形町消化器・內視鏡診所」院長石岡充彬醫師接受媒體訪問指出，日本的自來水雖符合安全標準，但在特定條件下仍可能成為食物中毒的來源，特別是在夏季高溫期間，風險更高。

請繼續往下閱讀...

根據日媒《grape》報導，石岡醫師指出，日本水道水之所以能直接飲用，是因為含有「殘留氯」，具備抑菌、殺菌效果。然而，夏季高溫會加速氯氣揮發，若水龍頭長時間未使用，管線內滯留的水氯濃度可能降低，進而滋生細菌。

他提醒，以下2種情況風險特別高：一是長時間未使用的積水直接飲用；二是使用濾水器去除氯後，久置未飲的水。這些狀況恐使本來安全的自來水成為細菌溫床，導致腹瀉、嘔吐等食物中毒症狀。

至於如何降低水中毒風險？石岡醫師指出3點，一、早上第一次開水前，先放水30秒以上再使用。二、濾水器處理過的水不要久放，盡快飲用。三、若需存水，務必冷藏，並在24小時內喝完。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法