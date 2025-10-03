為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本自來水可生飲？ 專家揭「2陷阱」：恐食物中毒

    2025/10/03 12:19 即時新聞／綜合報導
    日本一向以水質潔淨聞名，許多遊客甚至習慣直接打開水龍頭飲用。飲水示意圖。（美聯社）

    日本一向以水質潔淨聞名，許多遊客甚至習慣直接打開水龍頭飲用。飲水示意圖。（美聯社）

    日本一向以水質潔淨聞名，許多遊客甚至習慣直接打開水龍頭飲用。然而，近日1名網友在社群平台發文表示，自己喝了水龍頭的水竟出現食物中毒症狀，引發網友熱議，也讓外界質疑：日本的水道水真的百分之百安全嗎？

    對此，東京「日本橋人形町消化器・內視鏡診所」院長石岡充彬醫師接受媒體訪問指出，日本的自來水雖符合安全標準，但在特定條件下仍可能成為食物中毒的來源，特別是在夏季高溫期間，風險更高。

    根據日媒《grape》報導，石岡醫師指出，日本水道水之所以能直接飲用，是因為含有「殘留氯」，具備抑菌、殺菌效果。然而，夏季高溫會加速氯氣揮發，若水龍頭長時間未使用，管線內滯留的水氯濃度可能降低，進而滋生細菌。

    他提醒，以下2種情況風險特別高：一是長時間未使用的積水直接飲用；二是使用濾水器去除氯後，久置未飲的水。這些狀況恐使本來安全的自來水成為細菌溫床，導致腹瀉、嘔吐等食物中毒症狀。

    至於如何降低水中毒風險？石岡醫師指出3點，一、早上第一次開水前，先放水30秒以上再使用。二、濾水器處理過的水不要久放，盡快飲用。三、若需存水，務必冷藏，並在24小時內喝完。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播