    首頁 > 生活

    三重銀新未來城即起再公展30天 10/21說明會、BOT可行性評估公聽會

    2025/10/03 11:20 記者黃子暘／新北報導
    新北市府選定三重區碧華國中舊址，推動建置「銀新未來城」。圖為基地位置現況。（圖由新北市城鄉局提供）

    新北市府選定三重區碧華國中舊址，推動建置「銀新未來城」。圖為基地位置現況。（圖由新北市城鄉局提供）

    因應超高齡社會長照需求挑戰，新北市府選定三重區碧華國中舊址，推動建置「銀新未來城」，結合醫療、養老與居住功能，打造綜合型長照醫養園區。新北市府城鄉發展局長黃國峰指出，市府依照內政部都市計畫委員會決議，自即日起辦理再公開展覽30天，另將於10月21日在三重區五華市民活動中心舉行說明會，衛生局同一天將舉行BOT可行性評估公聽會，後續將依規定辦理促參程序及招商等作業。

    城鄉局指出，新北市擁有全國最多高齡人口，截至今年9月底，65歲以上長者已達79.56萬人，佔新北人口19.66%，即將邁入「超高齡社會」，市府盼藉由銀新未來城建置實現全齡共享、在地安老願景，銀新未來城規劃「只租不售」的高齡友善附服務居住模式，長者居住比例預計達65%以上，園區內將設置可容納120多位長者的日間照顧中心，及200床以上的住宿型長照機構，並搭配多種科別診所、運動設施、托育中心等多元化服務設施。

    在停車方面上，城鄉局說，規劃提供約300席停車空間，並保留至少20%的綠地作為開放休憩空間，同步滿足周邊居民對公共設施的期待。

    城鄉局補充，銀新未來城自即日起進行再公展，相關資料可至三重區公所及城鄉局閱覽都市計畫書圖草案，或於網站下載計畫草案電子檔；若再公展期間無接獲民眾陳情，將依內政部都委會決議，待招商完成後再報給內政部核定。

