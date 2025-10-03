為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    世界旗袍皇后國際大賽在台南 15國佳麗齊聚府城

    2025/10/03 10:52 記者王俊忠／台南報導
    今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場。（資料照，主辦三企業提供）

    今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場。（資料照，主辦三企業提供）

    在台南市政府大力支持與指導下，1場「2025年世界旗袍皇后國際大賽「，即將於10月12日至16日在台南南紡購物中心雅悅會館盛大登場，預計有來自全球15個國家的佳麗齊聚府城，以東方服飾美學展演為主軸，進行選美與才藝交流，展現世界女性自信與多元文化交融的風貌，讓台南再度躍上國際舞台。

    這場世界旗袍皇后選美大賽，是由虹韻國際文化創意公司、鑫嘉頡公司、璦瑪珈國際公司聯合主辦。主辦單位表示，台南市府長期致力推動城市文化、觀光及國際交流，此次擔任賽事指導單位、提供豐富在地資源，更讓活動與「府城建城300年」系列慶典深度結合，展現城市文化與國際品牌合作的高規格，感謝市府團隊全力協助，讓這場國際選美盛事落地台南，也使各國佳麗、朋友看到台南兼具古都文化底蘊與現代科技的風采。

    此賽事品牌創辦人張莉緹表示，世界旗袍皇后國際賽是台灣目前唯一以「夫人品牌」為主軸的選美賽事，每年持續舉辦、備受國內外矚目。今年為呼應府城建城300年重要歷程，特別將總決賽移師台南舉辦。

    本屆賽事由劉雅萍女士擔任大會主席，她不僅是推動中女世代平台的重要人物，更象徵勇敢逐夢的女性精神。劉雅萍感謝台南市府的支持，是承辦單位文化外交與公益推廣的重要夥伴。

    賽事亮點包含10月15日的「才藝競賽與選手之夜」，主題圍繞「叢林與動物」，佳麗們將以創意服裝演繹自然之美；10月16日則是萬眾矚目的總決賽，選手們將穿著結合東方元素的經典旗袍服飾，在台南舞台上角逐皇后后冠，為觀眾呈現一場文化、時尚與公益並重的國際盛典。

    此次活動不僅結合選美、美學與時尚，更呼應聯合國「永續發展目標（SDGs）」，透過多國佳麗參與，傳遞國際文化融合與民間外交的力量。台南市府在整體規劃中不僅協助行政協調，也積極媒合在地企業、文化資源參與，讓國際友人能深入了解台南的多元樣貌。

    今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場，國人可看到各國群芳在舞台爭豔。（資料照，主辦三企業提供）

    今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場，國人可看到各國群芳在舞台爭豔。（資料照，主辦三企業提供）

    今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場。（資料照，主辦三企業提供）

    今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場。（資料照，主辦三企業提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播