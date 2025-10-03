世界旗袍皇后國際大賽在台南 15國佳麗齊聚府城

今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場。（資料照，主辦三企業提供）

在台南市政府大力支持與指導下，1場「2025年世界旗袍皇后國際大賽「，即將於10月12日至16日在台南南紡購物中心雅悅會館盛大登場，預計有來自全球15個國家的佳麗齊聚府城，以東方服飾美學展演為主軸，進行選美與才藝交流，展現世界女性自信與多元文化交融的風貌，讓台南再度躍上國際舞台。

這場世界旗袍皇后選美大賽，是由虹韻國際文化創意公司、鑫嘉頡公司、璦瑪珈國際公司聯合主辦。主辦單位表示，台南市府長期致力推動城市文化、觀光及國際交流，此次擔任賽事指導單位、提供豐富在地資源，更讓活動與「府城建城300年」系列慶典深度結合，展現城市文化與國際品牌合作的高規格，感謝市府團隊全力協助，讓這場國際選美盛事落地台南，也使各國佳麗、朋友看到台南兼具古都文化底蘊與現代科技的風采。

此賽事品牌創辦人張莉緹表示，世界旗袍皇后國際賽是台灣目前唯一以「夫人品牌」為主軸的選美賽事，每年持續舉辦、備受國內外矚目。今年為呼應府城建城300年重要歷程，特別將總決賽移師台南舉辦。

本屆賽事由劉雅萍女士擔任大會主席，她不僅是推動中女世代平台的重要人物，更象徵勇敢逐夢的女性精神。劉雅萍感謝台南市府的支持，是承辦單位文化外交與公益推廣的重要夥伴。

賽事亮點包含10月15日的「才藝競賽與選手之夜」，主題圍繞「叢林與動物」，佳麗們將以創意服裝演繹自然之美；10月16日則是萬眾矚目的總決賽，選手們將穿著結合東方元素的經典旗袍服飾，在台南舞台上角逐皇后后冠，為觀眾呈現一場文化、時尚與公益並重的國際盛典。

此次活動不僅結合選美、美學與時尚，更呼應聯合國「永續發展目標（SDGs）」，透過多國佳麗參與，傳遞國際文化融合與民間外交的力量。台南市府在整體規劃中不僅協助行政協調，也積極媒合在地企業、文化資源參與，讓國際友人能深入了解台南的多元樣貌。

今年世界旗袍皇后國際大賽，將於10月12日至16日在台南地區登場，國人可看到各國群芳在舞台爭豔。（資料照，主辦三企業提供）

