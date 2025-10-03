為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    毛孩悲歌！非法繁殖場藏廢豬舍 37隻品種犬疑遭長期關籠

    2025/10/03 10:49 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市動保處會同大溪警分局警員查獲藏身廢棄豬舍的非法犬隻繁殖場，發現拉不拉多、博美、柴犬、瑪爾濟斯等共37隻品種犬，疑似遭到長期關籠。（動保處提供）

    桃園市動物保護處近日接獲民眾陳情，大溪區1處舊豬舍疑非法繁殖犬隻，且有長期犬吠聲擾民等情形，經詳實調查後動保處會同大溪警分局警員前往通報點稽查，查獲拉不拉多、博美、柴犬、瑪爾濟斯等共37隻品種犬，多數犬隻指甲過長、犬毛打結，且母犬有繁殖過的跡象，疑似遭到長期關籠，涉案李姓犯嫌當場承認非法繁殖、買賣等行為，已依動物保護法開罰共18萬3000元，犬隻已全數沒入。

    據悉，李嫌已有多次販賣犬隻行為，每隻幼犬以1至2000元不等價格販售，依動保法第25-2條規定，若有未經直轄市或縣市主管機關許可，擅自經營特定寵物繁殖場、買賣或寄養業者，處新台幣10萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其停止營業，若有故意至動物重傷或死亡情形則送地檢署偵辦。

    動保處表示，此案已以未植入晶片裁罰3000元、未施打狂犬病疫苗罰3萬元、未絕育裁罰5萬元、違法經營特定寵物業罰10萬元並禁止其擔任特定寵物業人員，總計裁處18萬3000元，另考量犬隻皆無正當管道來源，為保障犬隻安全，動保處會同警方依法全數扣留，持續釐清動物來源及健康狀況。

    動保處長王得吉表示，基於完善動物保護及生命教育理念，此案結案後將視犬隻健康狀況，開放民眾抽籤認養，同時呼籲民眾勿以身試法從事非法繁殖、買賣犬貓，若民眾發現有非法繁殖、買賣犬貓情事，請立即通知動保處（03-3250126、03-3326742），或撥打1959動保專線，將儘速派員到場救援。

