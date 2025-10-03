為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    滿滿國慶氛圍 桃市忠貞新村魅力金三角商圈揪你來

    2025/10/03 10:46 記者周敏鴻／桃園報導
    忠貞新村文化園區已懸掛許多國旗迎接國慶日。（圖由李福英提供）

    忠貞新村文化園區已懸掛許多國旗迎接國慶日。（圖由李福英提供）

    桃園市忠貞新村魅力金三角商圈規劃10日舉辦「114年雙十國慶嘉年華」，當天的系列活動包括國慶雙十嘉年華跨族裔大遊行、向英雄致敬、忠貞新村國慶音樂晚會等，搭配國旗屋維持多年的升旗典禮，希望讓參加活動的民眾，都能感受到滿滿的國慶氛圍。

    活動都在忠貞新村文化園區舉辦，當天上午9點半開始的「國慶雙十嘉年華跨族裔大遊行」，估計將有超過千名民眾、80台大型重機車參加，忠貞新村魅力金三角商圈理事長李福英說，遊行將結合多個族群團隊的演出，展現桃園市的多元共融魅力，至於下午3點半「向英雄致敬」活動是向曾在異域浴血奮戰的孤軍將士及榮民英雄致敬的儀式、晚間6點「忠貞新村國慶音樂晚會」則有音樂表演與愛國歌曲演唱。

    李福英說，10日到12日的國慶連假期間，忠貞新村魅力金三角商圈還推出「忠貞愛國市集」，展售特色美食、異域料理、文創商品，盼讓更多民眾感受國慶氛圍之外，還能品嚐美食並選購特色伴手禮，共同帶動商圈的發展。

