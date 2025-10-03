為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高中生冒用鏟子超人名義詐騙交通費 校方：查證、懲處

    2025/10/03 11:23 記者翁聿煌／新北報導
    學生冒用花蓮救災名義在網路詐騙金錢。（摘自threads）

    學生冒用花蓮救災名義在網路詐騙金錢。（摘自threads）

    花蓮縣光復鄉受到颱風嚴重災害，全台「鏟子超人」紛紛湧入協助救災傳為美談，但是有網友揭發有新北市高中生利用民眾愛心在網路詐騙金錢，涉案的新北市林口高中發布聲明，教育局表示，學校獲悉後隨即聯繫家長介入處理，並要求學生主動向民眾致歉及退還款項，該生已主動以私訊方式聯繫受害者，待取得回覆後將全額返還款項。

    警方調查，一名女網友日前收到陌生訊息，內容聲稱是5位高中生要前往花蓮災區救災，因經濟能力有限，請求資金幫助，對方附上台鐵車票及災區補給站照片作為佐證，所需費用共7570元，女網友表示，她原先抱持懷疑態度，經過多番對話後，選擇相信對方並匯款支持，但她事後比對照片，竟發現其中一張為盜用他人作品，並在網路揭發此事，引發網友批評。

    林口高中學務處表示，對於近日有三年級學生涉及疑似不當行為，並在社群媒體上被舉報一事，校方已獲悉並進行調查，學校對此事立場非常明確，絕不護短，任何違法或侵害他人權益的行為都是校規與法律所不容許，校方將配合警方與司法單位，釐清事實真相。

    同時學務處已啟動對涉事學生進行約談與事實查核，若查證屬實，將依據校規召開相關會議，絕不寬貸，將立即加強全校落實學生輔導及法治教育，並持續與家長保持密切聯繫，協助學生釐清行為責任與正確價值觀，避免類似事件再度發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播