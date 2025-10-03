高中生冒用鏟子超人名義詐騙交通費 校方：查證、懲處

學生冒用花蓮救災名義在網路詐騙金錢。（摘自threads）

花蓮縣光復鄉受到颱風嚴重災害，全台「鏟子超人」紛紛湧入協助救災傳為美談，但是有網友揭發有新北市高中生利用民眾愛心在網路詐騙金錢，涉案的新北市林口高中發布聲明，教育局表示，學校獲悉後隨即聯繫家長介入處理，並要求學生主動向民眾致歉及退還款項，該生已主動以私訊方式聯繫受害者，待取得回覆後將全額返還款項。

警方調查，一名女網友日前收到陌生訊息，內容聲稱是5位高中生要前往花蓮災區救災，因經濟能力有限，請求資金幫助，對方附上台鐵車票及災區補給站照片作為佐證，所需費用共7570元，女網友表示，她原先抱持懷疑態度，經過多番對話後，選擇相信對方並匯款支持，但她事後比對照片，竟發現其中一張為盜用他人作品，並在網路揭發此事，引發網友批評。

請繼續往下閱讀...

林口高中學務處表示，對於近日有三年級學生涉及疑似不當行為，並在社群媒體上被舉報一事，校方已獲悉並進行調查，學校對此事立場非常明確，絕不護短，任何違法或侵害他人權益的行為都是校規與法律所不容許，校方將配合警方與司法單位，釐清事實真相。

同時學務處已啟動對涉事學生進行約談與事實查核，若查證屬實，將依據校規召開相關會議，絕不寬貸，將立即加強全校落實學生輔導及法治教育，並持續與家長保持密切聯繫，協助學生釐清行為責任與正確價值觀，避免類似事件再度發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法