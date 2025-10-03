為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    會不會教 差很大！教育部年投3億強化教師教學力

    2025/10/03 10:37 記者林曉雲／台北報導
    教育部年投逾3億元，協助各地方政府國中小老師提升教學力。（教育部提供）

    老師會不會教，差很大！為強化國中小學教師專業成長與教學創新，教育部每年投入逾3億元預算，協助全國22個縣市的國中小學提升教學品質，114學年度吸引1184所學校申請參與。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，教育部推動「活化教學與多元學習計畫」，系統性支持全國各縣市國中小學教師精進課程發展、教學轉化、教師增能及校訂課程設計等專業知能，已成為基層教師專業成長的重要平台。

    此外，蔡宜靜表示，教育部亦透過專業計畫，強化自然領域教師的探究能力與跨域素養，推動「STEM跨領域探究課程」，迄今有3800人次參與，未來將持續以多元策略挹注第一線教學資源，協助教師因應課程變革，厚植專業力，落實以學生學習為核心。

    國教署並與國立彰化師範大學合作推動「自然科學領域教師探究課程設計與執行能力提升計畫｣，聚焦在基層科學教育教學人力的專業養成，各國中小學透過該計畫可延續教學、改變量能，今（2025）年新增「STEM跨領域探究課程」增能研習，導入工程思維與實作導向策略，推動跨學科整合，透過競賽方式選拔優質教案，並培養優秀教師設計與執行探究實作教學，已有3800人次教師參與、1400位教師獲獎。

    南投縣漳和國小教師高若喬表示，教案競賽促進教師之間的創新交流，啟發教師結合科學、藝術與數學，全面提升教學成效與核心素養；嘉義市民族國小教師李妙瑟也說，藉由參與教案徵選及研習，強化教師跨域設計能力，也從學生實作中，觀察孩子更能掌握知識連結，並靈活應用於真實情境。更多教案及教學影片可至「國民中小學課程與教學資源整合平台」下載參考。

    教育部年投逾3億元，協助各地方政府國中小老師提升教學力。（教育部提供）

