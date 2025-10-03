基隆市秋節食品抽檢 全數合格

10月6日是一年一度中秋節，圖為基隆市衛生局前往糕餅店抽檢，結果全數符合食品安全法規標準。（圖由基隆市政府提供）

10月6日就是一年一度中秋節，基隆市衛生局針對應景食品與食材抽驗，檢驗品項涵蓋送禮必備的糕餅、烤肉食材、飲品，就連竹筷也列入檢驗，一共102件產品；基隆市衛生局長張賢政表示，抽驗過程有政風人員全程參與，抽檢結果全數符合食品安全法規標準。相關抽驗結果已公布於衛生局官網，有興趣的民眾可上網查詢。

基隆市衛生局日前針對應景食品（食材）進行抽驗。抽驗範圍包括傳統市場、量販店、生鮮超市及糕餅烘焙專賣店，品項涵蓋牛、羊、豬、雞等生鮮肉類、魚貝海鮮、蔬菜、加工製品，以及各式月餅、蛋黃酥、綠豆椪與甜點飲品等，檢驗結果均合格。

張賢政提醒，民眾購買食品時應注意包裝完整性與標示資訊，並確認保存期限；生鮮食材應保持冷藏或冷凍，烹調時務必做到生熟食分開及徹底加熱，以降低食安風險。

他強調，衛生局除了持續加強食品安全監測與稽查，守護民眾健康外，他也呼籲業者落實自主管理責任，遵守食品安全規範，不得違法使用添加物，確保產品品質與標示正確；相關抽驗結果已公布於衛生局官網，歡迎民眾上網查詢。

