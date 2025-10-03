高雄中秋活動多 馬戲表演、熱氣球到市集通通有

「 FOCASA馬戲藝術節」搭了3頂巨型馬戲篷。（圖由承億酒店提供）

中秋連假怎麼玩？高雄活動一籮筐，從馬戲表演、熱氣球到市集通通有，市府歡迎全台民眾一起來高雄，感受熱鬧氣氛。​

很受小朋友期待的「2025 FOCASA馬戲藝術節」，於10月3至6日、10至12日在高雄展覽館輕軌站登場，以「馬戲水手村」為主題，搭了3頂巨型馬戲篷，戶外園區免費入場，馬戲篷內節目則邀請8國團隊、共演出101場國際馬戲，需購票觀賞。

「高雄愛月熱氣球」田寮月世界場，教師節連假吸引逾4萬人次到訪，中秋連假場於4日至6日，上午6點至8點、下午4點至5點半升空，建議遊客多利用大眾運輸，並留意台28線路況。

高雄車站B1中央下沉廣場則於4日晚間7點至8點半，首度舉辦中秋音樂會，介紹「看時間」、「聽蒸汽」等6大公共藝術作品，機會難得。

位於三民區同盟二路的高雄市新客家文化園區，於4日上午10點至下午6點，有1場「寶貝客家夢GO！」活動，節目有花布影偶DIY、藍染、街舞等節目，並邀金曲創作歌手林生祥演唱。

有200多年歷史的岡山籃籗會，每年固定3次，中秋場於4日晚間6點至5日晚間12點，在岡山區河華路及巨輪路舉行，有美食攤位、植物市集、農具展示等。此外，高雄流行音樂中心音浪塔海側廣場，4日至6日推出「柚子の季節-中秋限定場」市集；駁二倉庫群4日至6日各有散步遊者市集、邊緣人市集等。

田寮月世界熱氣球活動，教師節連假吸引逾4萬人次。（圖由觀光局提供）

