    首頁 > 生活

    東石海之夏中秋煙火登場 交管措施出爐

    2025/10/03 10:19 記者蔡宗勳／嘉義報導
    2025東石海之夏交通管制範圍。（圖由朴子警分局提供）

    嘉義縣年度盛事「2025東石海之夏」，將於中秋節6日晚上7點在東石鄉漁人碼頭施放高空煙火壓軸，勢必湧入大量人、車潮，為維護車流順暢，朴子警察分局將彈性實施交通疏導管制措施，請用路人注意彩霞大道沿線兩側均禁止停車，觀海三路至黎明七路（船屋區前）路段嚴禁停車及設攤。

    朴子警分局建議行車動線，入場時由縣道168線（與台82線共線）進入東石鄉，直行彩霞大道進入東石漁人碼頭，車湧如潮，建議提早於黎明七路一帶周邊停車場提早安放車輛，再步行進入碼頭範圍。

    去年散場時造成嚴重壅塞，車子陷在車陣動彈不得，今年為加速整體車行速度，提供3條路線得選擇使用。

    第1條從北堤離開，由東石驛站旁堤坊道路→黎明一路左轉（往萬善公廟）→塭港抽水站前右轉→嘉1線路口繼續直走進入左側防汛道路→166線道左轉→台61線。

    第2條從南堤離開，由觀海一路→臨水宮前路口右轉堤防道路→右轉往東石抽水站→繼續沿堤防道路行駛（途經 61線下涵洞、限高3.4公尺）→至台17線前左轉至南堤出口→台17線。

    從彩霞大道離開者，沿彩霞大道→168線道、台82線共線路口往台82線行駛。

    朴子警察分局呼籲民眾除配合警方彈性管制措施外，在東石漁人碼頭各重點地區、路段視交通狀況隨時調派警力加強指揮疏導；並提醒碼頭區停車位規劃有限，建議旅客於外圍尋覓適當處所停車。

    2025東石海之夏總量管制示意圖。（圖由朴子警分局提供）

