    高雄果嶺自然公園雙十連假開放 鳥松等里長搶先體驗稱讚

    2025/10/03 10:55 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄果嶺自然公園雙十連假開放，鳥松與三民區里長搶先體驗稱讚。（市府提供）

    高雄果嶺自然公園雙十連假開放，鳥松與三民區里長搶先體驗稱讚。（市府提供）

    高雄市果嶺自然公園占地70公頃將於雙十連假正式開放，e高市府邀請周邊鳥松與三民東區里長搶先入園參觀，27人搭乘高爾夫球車遊覽全區，沿途駐停10號景觀湖、遙望澄清湖中興塔，並於18號果嶺眺望北大武山，享受夕陽餘暉。

    果嶺自然公園前身為高雄高爾夫球場，位於澄清湖水源保護區，18洞球道地形起伏變化，發球台、球道、果嶺的草種設計各有不同，且園區生態豐富超過90種鳥類，市府將球場蛻變全民共享自然生態公園，並打造滯洪池。

    民政局邀請鳥松與三民東區27名里長搶先入園參觀，鳥松區公所準備飛盤及球，里長們在草皮上進行接飛盤及傳球活動，享受果嶺草皮與眾不同，三民區里長主席黃文良與里長們開心手持「高雄果嶺打卡聖地」、「無須貴鬆鬆會員卡，百萬尊榮美景~~免費」牌拍照打卡留念。

    鳥松區里長主席陳萬丁表示，澄清湖高爾夫球場開放為果嶺自然公園，讓高雄市民享受這片大自然，可以帶孩子、孫子散步運動，增加市民福利，提升高雄為宜居城市的生活品質。

    民政局也將陸續邀請鳳山、仁武及三民區里長，走訪果嶺自然公園，體驗廣闊綠地及蟲鳴鳥叫，身心靈舒展順暢。

    熱門推播