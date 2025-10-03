竹市某高中學生私刑影片外流 網：打罵教育進行式？

新竹市某所高中學生用球棒對同學私刑的影片外流，引起嘩然，學校譴責暴力並已介入處理。（記者洪美秀攝）

新竹市府民政處長施淑婷在今年教師節發文稱「打罵教育是台灣競爭力根基」被解讀是認同體罰暴力行為，孰料今天網路就爆出竹市某高中學生用球棒對同學動私刑甩耳光及棒打屁股的暴力影片，且觀賞影片者都是校內同學，等同學生私設刑堂處罰同學，影片外流後，引起一片嘩然，網友也留言諷這所學校正在實踐「打罵教育」，要高虹安市府官員來看看。

對此，校方表示，知悉影片事件後因影片中有未成年學生，第一時間已進行校安及社政通報，並向iWIN申請協助下架影片，籲各界共同保護學童身心健康成長，勿轉傳影片。

校方表示，影片事件發生在校外赤土崎停車場，非校內範圍。起因為學生與校外人士在國中時期累積的糾紛延伸，非近期在校園內發生之衝突所導致。已請被行為學生家長到校共同協處，家長已帶去驗傷並尋求警政機關協助，校方並持續清查相關人員以釐清全貌，將透過輔導，協助學生正向面對與處理衝突。

這段學生私設刑堂用球棒打校內同學的影片在網路持續發酵，有網友留言「響應新竹市民政處長說的打罵教育？」、「新竹越來越白圾了」、「新竹市府官員在哪？」 、「混黑道還去讀書啊？」，網友也稱新竹市沒市長、沒教育處長，只有認同打罵教育的民政處長。

