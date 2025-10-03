為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日月潭直擊「死亡泡泡」！電撈惡霸魚虎球「破蛋」 捕獲503尾

    2025/10/03 10:13 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭電撈防治惡霸魚虎球，在潭邊直擊魚球集體換氣形成的「死亡泡泡」。（圖由南投縣政府提供）

    日月潭電撈防治惡霸魚虎球，在潭邊直擊魚球集體換氣形成的「死亡泡泡」。（圖由南投縣政府提供）

    日月潭夏天是「湖中惡霸」魚虎繁殖季，南投縣政府8月起趁魚虎球出沒時展開電撈，惟2個月來竟「掛蛋」跌破眾人眼鏡，如今則傳出捷報，防治人員昨（2日）直擊魚虎球浮出潭面換氣形成「死亡泡泡」，經數度逼近岸邊嘗試電撈，最後捕獲503尾，今年防治總算「破蛋」。

    日月潭近幾年魚虎肆虐，由於沒有天敵，還會攻擊啃咬其他魚類，在水域橫行有如「湖中惡霸」，且魚虎幼魚孵化後，成魚還會護幼，並帶著集體獵食其他魚苗，每隔一段時間則會浮出水面換氣，被稱作「死亡泡泡」。

    縣府表示，今年魚虎球大多躲在岸邊有掩蔽物的水域，使得漁筏難以靠近電撈，以致今年防治2個月來進帳掛零，後來防治人員改嘗試近岸電撈，在以安全為前提下，儘量靠近岸邊作業，昨直擊有魚虎球在潭邊出沒換氣，經數度嘗試電撈，最終捕獲503尾，總算有了進帳，之後仍會持續電撈防治，以降低魚虎對其他魚類的威脅。

    日月潭電撈防治惡霸魚虎球，在持續2個月「掛蛋」後，終於透過近岸電撈捕獲503尾。（圖由南投縣政府提供）

    日月潭電撈防治惡霸魚虎球，在持續2個月「掛蛋」後，終於透過近岸電撈捕獲503尾。（圖由南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播