日月潭直擊「死亡泡泡」！電撈惡霸魚虎球「破蛋」 捕獲503尾

日月潭電撈防治惡霸魚虎球，在潭邊直擊魚球集體換氣形成的「死亡泡泡」。（圖由南投縣政府提供）

日月潭夏天是「湖中惡霸」魚虎繁殖季，南投縣政府8月起趁魚虎球出沒時展開電撈，惟2個月來竟「掛蛋」跌破眾人眼鏡，如今則傳出捷報，防治人員昨（2日）直擊魚虎球浮出潭面換氣形成「死亡泡泡」，經數度逼近岸邊嘗試電撈，最後捕獲503尾，今年防治總算「破蛋」。

日月潭近幾年魚虎肆虐，由於沒有天敵，還會攻擊啃咬其他魚類，在水域橫行有如「湖中惡霸」，且魚虎幼魚孵化後，成魚還會護幼，並帶著集體獵食其他魚苗，每隔一段時間則會浮出水面換氣，被稱作「死亡泡泡」。

縣府表示，今年魚虎球大多躲在岸邊有掩蔽物的水域，使得漁筏難以靠近電撈，以致今年防治2個月來進帳掛零，後來防治人員改嘗試近岸電撈，在以安全為前提下，儘量靠近岸邊作業，昨直擊有魚虎球在潭邊出沒換氣，經數度嘗試電撈，最終捕獲503尾，總算有了進帳，之後仍會持續電撈防治，以降低魚虎對其他魚類的威脅。

日月潭電撈防治惡霸魚虎球，在持續2個月「掛蛋」後，終於透過近岸電撈捕獲503尾。（圖由南投縣政府提供）

