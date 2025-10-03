森林米語花粉金磚米餅上市！ 阿里山蜜尬米香蹦出甜蜜好滋味

「森林米語花粉金磚」米餅由嘉義林業分署攜手阿里山原住民農林業生產合作社、奮起福米餅及大人物農產運銷合作社研發產製。（記者蔡宗勳攝）

林業保育署嘉義分署攜手阿里山原住民農林業生產合作社、奮起福米餅及大人物農產運銷合作社研發產製的「森林米語花粉金磚米餅」正式問市，嘉義分署分署長李定忠、阿里山原住民農林業生產合作社理事主席汪志敏以及奮起福米餅執行長陳岱聲等人邀請大家10月連假到嘉義地區一同品味米香、蜜香與花粉交織的森林香甜滋味，讓中秋甜蜜蜜。

李定忠指出，這款融合米食與森林蜂產品的全新體驗，一口咬下即可見中心的金黃色澤，展現羅氏鹽膚木及茶花粉的天然色彩，口感層次豐富，充滿米香與蜜香順口不膩，是市面上獨一無二、老少咸宜的精緻小點心，另外加上典雅的包裝設計，更是民眾來嘉義最佳伴手禮選擇。

李定忠說，「林下良品」今年陸續推出結合阿里山森林蜜開發的「阿里山森林蜜啤酒」、融合具嘉義地區獨特基因的諸羅山茶回甘香氣的「諸羅山茶啤酒」，以及融合嘉大節水米與阿里山森林蜂花粉所烘製的「森林米語花粉金磚」，期盼這些創新產品能讓林下經濟政策更貼近民眾日常生活。

汪志敏表示，林下經濟產品與大自然共生，具永續精神，能夠保護山林，加上政府的輔導、協助行銷，讓部落族人有信心、專注投入作物生產。

「森林米語花粉金磚」米餅首波將於阿里山國家森林遊樂區遊客服務中心、奮起福各門市及拉拉克斯莊園同步販售，搭配10月連續假期，各通路均推出新品上市期間限定優惠，詳細活動內容請見各門市現場公告。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

嘉義林業分署新推出的「森林米語花粉金磚」。（記者蔡宗勳攝）

位於嘉義市檜意森活村的奮起福門市。（記者蔡宗勳攝）

