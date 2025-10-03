竹北打造「東之小徑十六道白」 奪建築園冶獎、國家卓越建設獎雙肯定

竹北市公所團隊針對東興圳舊橋改善精心打造的「東之小徑十六道白」永續工程。（圖由竹北市公所提供）

新竹縣竹北市長鄭朝方致力推動竹北美學，由公所團隊針對東興圳舊橋改善精心打造的「東之小徑十六道白」永續工程，榮獲2025年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作，為全國唯一獲獎的縣轄市行政機關。

鄭朝方表示，建築園冶獎有「建築界奧斯卡」美譽，今年以「穿越叁零．零碳永續」為主題，強調環境正面價值與永續精神。「東之小徑十六道白」在材料與設計上展現綠色思維，橋體大量採用聚乙烯複合鋼材與高性能複合材料，防腐、耐久、低維護，符合綠建築與ESG精神，成為結合生態、永續與設計美學的代表作。

請繼續往下閱讀...

除園冶獎外，「東之小徑十六道白」也榮獲被譽為建築業界最高榮譽、唯一與國際接軌的「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作，在全國百家爭鳴中脫穎而出。

「東之小徑十六道白」是沿著東興圳設計16座潔白橋體，以都市藝廊、兒童遊戲、綠帶縫合、生物多樣性及寵物友善為5大理念，讓行走其間不只是通行，更是美感與自然交織的體驗。橋體以白色為主色調，減少環境干擾並營造純淨視覺感受，搭配有機曲線與光影變化，在日夜間展現不同姿態，宛如城市的呼吸。

鄭朝方說，市公所將持續以人為本、美感為核心，形塑更具文化底蘊與永續價值的城市風貌，讓市民在日常中感受「竹北感性」的深層魅力。

新竹縣竹北市「東之小徑十六道白」永續工程，榮獲「建築園冶獎」公共建築類與「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作雙重大獎的肯定。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法