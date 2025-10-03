為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄綠園道首間超商 民眾︰有點富士山前LAWSON的Fu

    2025/10/03 09:55 記者王榮祥／高雄報導
    民眾打趣形容綠園道首家超商有點富士山前LAWSON的模樣，但後面不是富士山，是比較矮且看不到的壽山。（記者王榮祥攝）

    民眾打趣形容綠園道首家超商有點富士山前LAWSON的模樣，但後面不是富士山,是比較矮且看不到的壽山。（記者王榮祥攝）

    長達15公里的高雄綠園道啟用4年多，上個月在「道」上出現第一家連鎖超商，民眾笑說，終於有個地方可休息喝飲料，還形容有點富士山LAWSON的感覺，只是後面是較矮的壽山。

    高雄綠園道前身是台鐵高雄段軌道，鐵路地下化後，於2021年6月完工開放，全長約15.37公里，由市府分段改為綠色景觀空間，成為附近民眾休閒與活動場域，也是高雄指標景點。

    綠園道兩側幾乎都是民宅，過往鄰近吵雜的鐵路旁、鮮少有商家，即使綠園道啟用後，仍多維持住家性質，近兩年來陸續有些餐廳、店家出現，但多在園道兩側。

    首家在「道」上的連鎖超商約半個月前開幕，位於光復一路、大港街交會處，屬於重劃後的私有空間，由於周邊暫時沒有其他建物，超商相對醒目，也逐漸吸引民眾進入，尤其白天太熱時，成為不少用路人臨停休息的好去處，晚間也是不少散步民眾的中繼站。

    民眾笑說，園道終於有個24小時可以休息的地方，還形容這家超商有點像富士山前的LAWSON，只是後面是較矮、看不太見的壽山。

    超商側面可看到台鐵高雄車站以及壽山部分山景。（記者王榮祥攝）

    超商側面可看到台鐵高雄車站以及壽山部分山景。（記者王榮祥攝）

