屋頂設太陽能光電 宜縣最高補助30萬元

宜蘭縣政府公告，取得屋頂型太陽光電設備登記之民眾，最高可申請30萬元獎勵金，且可追溯到今年1月1日（含）以後設置的民眾，受理申請期間至今年12月5日或補助經費3600萬元用罄為止，洽詢專線03-9252235。

宜蘭縣近年啟動能源轉型並積極發展多元再生能源，響應全球淨零排放趨勢，為鼓勵全民參與再生能源，向經濟部能源署爭取到「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」3600萬元獎勵金，經費最近獲得核撥，將提供給自114年1月1日（含）以後，取得屋頂型太陽光電設備登記之民眾。

縣府表示，依據「114年宜蘭縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫補助辦法」，於宜蘭縣轄內私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備者，即日就可提出申請，申請者建築物屋頂面積限1000平方公尺以下，依裝置容量每瓩獎勵3000元，不足瓩部分不予獎勵，單一幢建築物累計獎勵金不得逾30萬元。

縣政府指出，這項補助辦法可追溯到今年1月1日以後已經取得太陽光電設備登記民眾，縣府將直接聯繫通知郵寄申請，而正在興建或未興建者，可併同設備登記作業一併提出申請，有興趣民眾可撥打申請專線洽詢。

