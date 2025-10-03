為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國首個試辦城市 台中今起設置共享機車專用停車格

    2025/10/03 09:50 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市即日起試辦設置共享機車專用停車格。（市府提供）

    台中市即日起試辦設置共享機車專用停車格。（市府提供）

    推動低碳交通，台中市政府自10月3日至11月30日試辦共享運具連結公共運輸示範計畫，成為全國首個獲推薦參與的城市；選定鄰近捷運、台鐵及社區密集的烏日區三和里、榮泉里、湖日里（捷運高鐵台中站周邊），以及北屯區舊社里（捷運北屯總站周邊）試辦，設置共享機車專用停車格，發放騎乘優惠券，鼓勵民眾轉乘大眾運輸。

    交通局長葉昭甫表示，共享機車試辦以「三管齊下」推動，首先就是擴大共享機車服務範圍至大眾運輸場站端點；另外，就是設置專屬共享機車停車格，避免與一般車輛混停，租還更順暢；此外，發放共享機車騎乘優惠券，市民與旅客可親身體驗共享結合大眾運輸，減少市民對私人汽機車的依賴。

    目前台中共有1800餘輛共享機車投入營運，形成便利交通網絡。共享機車試辦計畫由交通部運輸研究所委外執行「共享運具連結公共運輸計畫-示範場域建置與推動」，作為中央與地方日後推動共享運具連結公共運輸的重要政策參考，台中獲選為首個合作城市，試辦結果將為其他縣市提供示範經驗。

    交通局表示，兩大共享機車業者WeMo與iRent宣布，將擴大服務範圍至北屯與烏日區，配合市府試辦計畫投入更多車輛與資源，提供更即時、更便利的使用體驗。

    即日起至11月30日前，購買TPASS定期票台中境內或中彰投苗方案並註冊成為「台中Go」會員，可申請領取共享機車基本計價（前6分鐘）免費騎乘優惠券一張（iRent或WeMo二選一，各限量1000張），送完為止。

    捷運高鐵台中站周邊共享機車專用停車區位置。（市府提供）

    捷運高鐵台中站周邊共享機車專用停車區位置。（市府提供）

    捷運北屯總站周邊共享機車專用停車區位置。（市府提供）

    捷運北屯總站周邊共享機車專用停車區位置。（市府提供）

