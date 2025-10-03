農改場作物病蟲害遠距診斷 專家看病還提供切片檢查

技術人員說明，病蟲害作物放上診療台後就可請專家進行診斷。（記者謝武雄攝）

為防治植物病蟲害，桃園區農業改良場專家經常下鄉訪視，但舟車往返曠日廢時，為此，該場開發作物病蟲害遠距診斷服務系統，昨在大溪美林公司示範，美林公司也配合該場裝設全桃園第一套系統，農友上傳植物受害照片就可獲得系統初步診斷，情況較為複雜還可放在設在美林公司「診療台」，由專家會診，必要時還可寄回病理切片檢查。

農改場昨在美林公司示範作物病蟲害遠距診斷服務系統，也教導農友如何掃瞄QR Code可加入Line好友系統，如何加入會員填寫資料上傳照片，最後也示範「診療台」作用，由農改場場內專家當場診斷，也讓農友們大開眼界。

桃園區農業改良場副場長施錫彬表示，這套系統擁有龐大的資料庫，農民若是作物罹患病蟲害，可先用手機拍照上傳，系統會給予初步診斷，如果還是沒有答案，可以預約農改場的專家線上服務，農友可將罹病的作物放在「診療台」上，「診療台」具有旋轉及近距離拍照功能，專家可以在作物旋轉時擷取畫面，如果需要病理分析，還要要求農友剪切樣本寄回農改場進行化驗。

施錫彬說，這套系統還會根據農友提供基本資料，診斷出需使用農藥、數量，並列出可購買農藥地點，方便民眾實名制購藥；未來會在農會推廣讓更多農友受惠。

美林董事長曾祥義表示，美林從事農業資材買賣，服務農友遍部全省，也常會有農友詢問植物病蟲害問題，遂與桃園區農改場合作，設置桃園市第一套作物病蟲害遠距診斷服務系統，讓農友更方便。

診療台具有旋轉台，高畫質照相攝影設備，專家可近距離擷取所需畫面。（記者謝武雄攝）

