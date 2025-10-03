中秋禮盒傳愛 少年培力園弱勢少年靠雙手賺學費

新北市少年培力園的青少年今年中秋在企業支持下，參與中秋禮盒製作，從糕點烘焙、成品包裝完成，學習一技之長。（記者翁聿煌攝）

新北市少年培力園的青少年今年中秋在晶豪科技教育基金會支持下，參與中秋禮盒的企業提案製作，從糕點烘焙、成品包裝完成，不僅學習到一技之長，更透過勞動獲得生活費與學費，為自己的未來努力，培力園主任莊宛蒨說，基金會更採購禮盒，將祝福送往偏鄉社福單位，讓愛心不只停留在產製過程，更擴散到更多需要關懷的角落。

由新北市社會局委託中華民國更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，自2019年起每年皆推出中秋禮盒計畫，至今從未間斷，透過糕餅製作與銷售，少年們不僅能習得專業烘焙與職場技能，更在過程中找到自我價值。

莊宛蒨表示，今年參與禮盒製作的少女彤彤，就是其中的最佳見證，彤彤的母親在市場工作靠微薄收入支撐家中經濟，生活壓力沉重，彤彤不想成為父母的經濟負擔，她自高中起便半工半讀，然而，過去曾在連鎖餐飲業工作時遭受霸凌，讓她對職場產生恐懼，直到再次回到培力園，她才重新找到信心。

她透過雞蛋糕餐車工讀與中秋禮盒的烘焙、包裝，逐步培養自信與責任感，更在社工的陪伴下學會如何與人自在互動，彤彤靈巧的雙手總能找到更有效率的方式完成作業，展現解決問題與創意的能力。

培力園社工組長張穎欣說，感謝社會願意接納並看見這些弱勢與邊緣少年，給予他們被看見的機會，今年晶豪科技教育基金會除了採購禮盒支持青少年培力，更將這份溫暖送往偏鄉社福單位，讓少年們的心意化為祝福，傳遞到更多需要支持的人群中，對少年而言，這不僅是經濟上的支持，更是一段珍貴的生命學習經驗。

