逛台中新光三越、大遠百注意了！這路口禁止行人穿越將開罰

為確保台中新光三越、大遠百商圈的行人及交通順暢，警方今天宣布10月4日起，於惠中路、市政北七路口西側及北側行人穿越道將禁止行人通行。（警方提供）

新光三越台中店因氣爆停業226天後，上週六重新開張，因適逢教師節連假，加上一旁的大遠百也舉辦周年慶，湧入大批人潮，所幸在員警站崗疏導和祭出「斷流」禁排令下，周邊的惠中路、台灣大道未出現過去塞車狀況，為了確保行人及交通順暢，台中市警方今天宣布，從明天（10月4日）起，於惠中路、市政北七路口西側及北側行人穿越道將禁止行人通行，請民眾依引導通行。

台中市警局第六分局表示，該商圈位處交通要道，假日午後至晚間人潮通過行人穿越道路頻繁，近期大遠百周年慶及新光三越台中店復業後，發現市政北七路北側人行道（惠中路大遠百停車場入口之間）行人、汽車交織情形嚴重，為維護行人安全，降低交通事故發生，9月28日公告10月底前假日期間，惠中路、市政北七路口，西側及北側行人穿越道禁止通行。

請繼續往下閱讀...

警方表示，假日尖峰時段將派員在場引導行人依指示牌面通行，由市政北七路進入及離開新光三越及大遠百的行人，請一律在「惠中二街」穿越市政北七路，再沿市政北七路南側人行道進入及離開。

另外，由市政府市政公園停車場前往新光三越、大遠百2家百貨公司的行人，請由惠中路、市政北七路路口「南側」行人穿越道直行市政北七路南側人行道至惠中二街，才可以依燈號穿越市政北七路進入。

警方提醒，將編排員警在市政北七路、惠中路口站崗，若不聽指引使用惠中路、市政北七路路口，西側及北側行人穿越道的行人，將進行取締告發，請民眾依指示通行。

台中市警方今天公布，由市政府市政公園停車場前往新光三越、大遠百2家百貨公司的行人通行動線。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法