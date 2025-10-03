中秋連假來屏東 縣府推薦1～3日遊程

屏東縣王船文化館。（記者羅欣貞攝）

中秋節連假即將展開，屏東縣政府推出「跟著月兔探險」系列遊程，精選連假限定活動、在地文化、藝術、美食與生態，共有6條1日到3日遊行程，請遊客們跟著月兔的腳步，走訪屏東不同角落，在中秋假期體驗具有在地特色的節慶旅遊。

屏東縣政府表示，今年以中秋代表角色「月兔」為串聯主題，規劃1至3日遊程，讓旅客得以彈性步調探索屏東，像是「月兔探險團」行程，從農業物產館「揪甘心特展」出發，到瀰力村男美術館3週年特展，再到九如全人照顧園區與大花農場，完整串聯農產、藝術與親子互動，最後享用在地魯粿與泰國蝦，體驗屏東最接地氣的魅力。

「月兔跳跳屏東市」遊程可在白天感受屏東城市文化，夜晚體驗節慶的熱鬧；喜愛生態與異國風情的旅客，可選擇「月兔遊異國」行程，將自然與文化融為一體，另一條「月兔chill福」則帶領遊客一探節慶民俗的多層次樣貌，另外「月兔玩2日、3日」行程，將霧台部落文化、潮州藝術演出、東港漁村體驗，再延伸至恆春古城，更推薦翻閱屏縣府出版的SOLO特輯，邊吃邊玩邊買伴手好禮，絕不會錯過在地美食與特色住宿。

屏縣府交通旅遊處邀請遊客們跟著「月兔」一起探險屏東，賞月之外也玩遍屏東，留下專屬中秋連假出遊回憶，就來屏東；遊程部分體驗活動需事先預約，建議民眾及早安排，確保順利參與，同時也呼籲旅客選擇合法旅宿。

推薦遊程可查詢臉書社團「屏東go好玩」。

佳樂水的星空。（圖由屏東縣政府提供）

新園海洋航運園區。（圖由屏東縣政府提供）

