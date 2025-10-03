野柳假日活蟹市集10/4開張 首日賣活蟹福袋、捕蟹、遊漁村

市府漁業及漁港事業管理處表示，野柳假日活蟹市集即將在10月4日開市。（新北市漁業處提供）

新北市萬里蟹適逢產季，市府漁業及漁港事業管理處表示，野柳假日活蟹市集即將在10月4日開市，現場有「現買現蒸」的萬里蟹，開市當天還有限量100份「超值活蟹福袋」，每份2斤只要399元；此外，市集也規劃「捕蟹趣」及「漁村漫慢遊」活動。

漁業處表示，市府輔導萬里區漁會辦理野柳假日活蟹市集將於10月4日開幕，萬里蟹從捕撈到蒸煮，均由萬里區漁會產銷班的成員共同完成，產銷班專業處理螃蟹，品質有保障，蒸煮熟度也是恰到好處，開幕當天10點整，在活蟹市集舉辦萬里蟹福袋特賣會，2斤活蟹福袋399元（原價800元）限量100份。

此外，漁業處表示，10月4日當天規劃推出搭乘娛樂漁船體驗捕蟹的「捕蟹趣」（11：00及13：00兩梯次，每梯次限額40名，請攜帶有相片證件以供報關查驗）及資深嚮導帶領，導覽漁村歷史軌跡的「漁村漫慢遊」（11：00及13：00兩梯次，每梯次限額20名）系列活動，上午10點開放至野柳保安宮前廣場免費現場報名，了解在地的捕蟹過程及漁村文化。

漁業處指出，搭配萬里蟹盛產期，從10月4日起至11月底，每個週末及國定假日皆會舉辦野柳假日活蟹市集；交通部分，民眾可搭乘國光客運（1815）及基隆客運（862、1068）於野柳站下車並步行約7分鐘、基隆客運（953）於港東站下車並步行3分鐘，或搭乘台灣好行（716皇冠北海岸線）於野柳地質公園站下車步行約5分鐘前往，自駕民眾可將車停放野柳地質公園停車場及海洋世界停車場。

