10月9日國慶晚會在中市 搭捷運到文心森林公園站就是會場

國慶晚會10月9日將於文心森林公園登場，民眾搭乘捷運就可抵達會場。

今年的國慶晚會在台中市舉辦，將於10月9日晚上在台中市文心森林公園登場，台中市政府交通局表示，晚會會場就在中捷綠線文心森林公園旁，民眾在此站下車後步行即可抵達會場。捷運尖峰時段約每6分鐘一班，查詢限定版「114年國慶晚會交通即時網」掌握路況，會場周邊公車站及行經路線加註國慶晚會專屬LOGO，方便民眾辨識與搭乘。

交通局長葉昭甫表示，睽違8年，國慶晚會重返台中舉辦，地點在南屯區文心森林公園，建議民眾搭捷運不會塞車，若民眾要開車，可將車輛停放於廣安向上停車場或大墩國中地下停車場，再步行前往會場。

此外，當天向上路（文心路至惠文路段）活動期間將封閉管制，請民眾依指引提前改道；惠文停車場與文心森林公園附屬停車場將作為活動專用不對外開放。

交通局表示，對於搭乘高鐵或台鐵的朋友，便利轉乘方式包含，高鐵旅客可於高鐵台中站下車後，轉乘捷運綠線直達文心森林公園站；台鐵旅客則可選擇松竹站、大慶站或新烏日站轉乘捷運。透過大眾運輸轉乘，不僅能節省時間，避免因交通管制造成的不便，也讓國慶晚會之旅更加輕鬆愉快。另，台鐵與高鐵都將加開班次，協助疏運人潮，民眾可至台鐵與高鐵官網查詢加班列車資訊，方便規劃返程行程。

此外，10月9日國慶晚會當日，統聯客運所經營的73路與綠3路公車將依活動時段配合人潮情況加密班距，提供往返市區與活動場地的便利接駁服務；10月10日南投國慶焰火，台中客運108路公車則配合加開寶島時代村晚上22時往台中車站區間車，讓民眾看完焰火能順利返家。交通局提醒，早點出門、善用大眾運輸，不僅安全，也避開交通壅塞。

