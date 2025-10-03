台東釋迦園薊馬與粉介殼蟲密度上升 農改場籲及早防治

粉介殼蟲從釋迦開花期到結果期都會造成危害。（記者黃明堂攝）

台東地區番荔枝包含釋迦與鳳梨釋迦，正值開花授粉的重要時期，農業部台東區農業改良場近期監測發現，卑南鄉、台東市及太麻里鄉等地果園內薊馬與粉介殼蟲族群密度有上升趨勢，提醒農友務必加強巡園，及早防治，以免影響果實外觀與商品價值。

農改場指出，小黃薊馬常聚集於嫩梢、花朵及幼果，受害組織會出現褐色斑塊甚至捲曲變形，幼果也可能留下不規則的挫傷斑塊，影響果品品質。粉介殼蟲於結果期會移至果柄、果蒂甚至果實表面取食，不僅直接危害果實，分泌的蜜露還會誘發煤煙病，降低果品價值。

為降低蟲害損失，農改場建議農友改善果園通風，整枝修剪可促進植株間通風及藥劑均勻噴布，並減少粉介殼蟲藏匿。薊馬及粉介殼蟲寄主廣泛，清除果園闊葉雜草可減少孳生源。建議使用兼具系統性與多重防治效果的藥劑，並依照農藥資訊服務網或植物保護資訊系統指引操作。

台東農改場強調，番荔枝是台東重要經濟果樹，果品外觀直接影響市場競爭力，農友若有病蟲害相關防治問題，可洽該場植物保護研究室（089-325015）諮詢。

