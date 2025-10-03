找回中秋節消失習俗 雲林學童學做「土地公拐」

雲林林內九芎福德宮準備1200支土地公拐分送農民。（記者黃淑莉攝）

中秋節也是土地公聖誕，民間習俗除準備月餅、麻糬及水果拜土地公，早年農民還會在農田前插上1支竹子上面綁有3炷香、金紙俗稱「土地公拐」，讓土地公來巡田可以拄著拐杖走好，保祐豐收平安，也有敬天地之意，這項習俗已漸消失，林內九芎福德宮今年準備1200支土地公拐分送地方農民。

林內九芎福德宮日前邀請地方耆老在廟前示範及指導九芎國小學童做土地公拐，小朋友好奇心大爆發詢問為什麼叫土地公拐？為什麼要綁上金紙、香？為什麼要在中秋節插土地公拐？

九芎國小學童說，從沒看過土地公拐，聽了現場阿公介紹覺得很有趣，自己做的這支要拿回家讓爸爸插在自家田間，請土地公與阿公阿嬤一起守護家人及田地。

九芎福德宮主委宋新發指出，中秋節是土地公的聖誕，土地公掌管轄內土地，農民會在中秋節當天會在自己耕種的田間邊插上土地公拐，並準備麻糬與土地公金紙祭拜，讓土地公巡田時可以拄著拐杖走好，庇佑作物豐收、家園平安，寓意「守護」與「倚靠」，也提醒農民耕作不忘感恩土地。

宋新發說，廟方這次特別準備1200支土地公加持的土地公拐，除現場送農民與信眾外，更分送至全鄉各村土地公廟，歡迎大家來福德宮參拜並索取「土地公拐」。

九芎福德宮信徒、前雲林縣議員邱世文表示，隨時農機具普及與進步，插土地公拐的習俗越來越少見，許多年輕人沒看過，透過地方長輩的示範，讓學童能認識地方習俗文化的由來及代表意義。

雲林林內九芎福德宮邀請社區長輩與學童一起DIY土地公拐。（記者黃淑莉攝）

