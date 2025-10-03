教育部、文化部合推科技藝術融合教育創新 表揚7優良縣市

教育部師藝司司長武曉霞（左）頒發感謝狀給今年承辦縣市、嘉義市長黃敏惠（中）。（圖由教育部提供）

教育部與文化部合推科技藝術融合教育創新，共同表揚112學年度辦理「藝術與美感深耕計畫」成果優良的7個縣市政府，包括基隆市、台北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、高雄市及台東縣，積極投入藝術與美感教育的推廣工作，並持續創新與深耕，實現藝術融入教育的願景。

教育部和文化部合辦「114年全國教育與文化科長聯席會議」昨日和今日在嘉義市舉行，全國各地方政府教育及文化局處科長參與，針對藝術與美感教育、文化政策與跨領域協作等議題交流對話。

教育部師藝司長武曉霞表示，和文化部合辦聯席會議係自2013年起舉辦，歷年由地方政府輪流承辦，就教育部與文化部合作的面向進行探討，延續推動藝術與美感教育政策，包含藝文館校合作、傳統藝術深耕等，並結合當地特色規劃多元增能活動，強化中央與地方的協作機制與創新實踐，今年由嘉義市政府承辦。

此外，在數位時代快速發展浪潮下，科技藝術已成為引領教育創新與文化傳播的重要驅動力，國立台北藝術大學新媒體藝術學系教授王福瑞，以「藝術×科技」為主題，分享科技與藝術融合下所開啟的文化教育新契機，聚焦在當代新媒體、互動技術及創作方法如何與教育實務產生連結，啟發與會者思考未來課程設計與教學推廣的創新方向。

文化部以「百大文化基地」政策為主軸，獲選該計畫的新嘉義座（阮劇團）、舊監更生島、交趾剪黏傳統工藝文化基地、培桂堂－林開泰診療所舊宅等代表進行專題分享，今日亦安排與會者走入「百大文化基地」中的重要據點「嘉義舊監獄暨宿舍群」，該場域活化為「舊監更生島」，保留重要的文化資產，並透過與文創展演、文化體驗等活動結合，讓大眾打破過去對監獄的負面印象。

教育部和文化部合辦全國各地方政府教育及文化局科長聯席會議，加強中央和地方的連結。（圖由教育部提供）

