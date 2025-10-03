為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026司馬庫斯櫻花季 10/6開始受理訂房

    2025/10/03 08:39 記者黃美珠／新竹報導
    司馬庫斯牌樓區的昭和櫻，是目前部落內數量最多、花期也最長的櫻花。（記者黃美珠攝）

    司馬庫斯牌樓區的昭和櫻，是目前部落內數量最多、花期也最長的櫻花。（記者黃美珠攝）

    2026司馬庫斯櫻花季將在明年2月9日早上9點起到3月15日登場，期間的司馬庫斯住房預計在下週一（6日）、中秋節當天開放受理電話預訂。部落強調，他們只接受電話預約入住，不受理現場或傳真預約。訂房專線（03）5847-688或（03）5847-687，接通後，請按9轉接訂房組即可受理。受理時間，週一到週六每天早上9點起到傍晚5點為止，中午12點到下午1點半會暫停服務；週日僅下午一點半到傍晚5點受理。

    原訂今年11月1日，要開放受理預約櫻花季外、明年1到3月假日以及4月平日的訂房服務，因應近期部落人力，改為11月10日早上9點才開始。

    司庫部落議會總幹事拉互依．倚岕說，他們的櫻花至少有12種，分台灣原生單瓣種、日本品系的單瓣和重瓣種，每個品種從屈指可數的寥寥幾棵到幾百棵不等，目前以牌樓區的日本品系單瓣「昭和櫻」為最多，也是部落各品種中花期最長的櫻花。

    司庫開始種櫻花起於2010年，培育嫁接的就是昭和櫻，經廣植在入口牌樓處、迦南區、小櫻花林、以及巨木群步道2.3公里處的櫻花園內悉心照料10年有成，當2020年昭和櫻魅力大爆發，花季期間，每天部落聯外道路都被賞花車輛塞爆，還曾創下單一週休2天假期，平均1天湧入4000多人的紀錄。

    為維護旅遊品質，次年起部落就向縣府提出櫻花季總量管制計畫施行迄今，打造出司馬庫斯不僅是上帝的部落，也是置身在浪漫粉紅色花海的部落印象。

    白色的霧社山櫻在一片粉紅中顯得清麗脫俗。（記者黃美珠攝）

    白色的霧社山櫻在一片粉紅中顯得清麗脫俗。（記者黃美珠攝）

    司馬庫斯巨木群步道2.3公里處的櫻花園，花季期間是另一個吸聚遊客的定點。（記者黃美珠攝）

    司馬庫斯巨木群步道2.3公里處的櫻花園，花季期間是另一個吸聚遊客的定點。（記者黃美珠攝）

