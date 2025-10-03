為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖潮戲超離島計畫 藝術團隊進駐白沙小赤村籌備

    2025/10/03 09:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖潮戲超離島計畫，藝術團隊進駐白沙小赤村。（澎湖縣政府文化局提供）

    澎湖潮戲超離島計畫，藝術團隊進駐白沙小赤村。（澎湖縣政府文化局提供）

    澎湖縣政府文化局於2025至2026年期間，執行離島建設基金「澎湖潮戲超離島」計畫，委由策展人黃雯以表演藝術為主軸，邀請藝術團隊進駐澎湖，並納入明年舉辦的「小赤大地－大風吹生活節」活動。

    小赤村是澎湖少數不臨海的內陸村落，近年因社區營造成果豐碩與濃厚人文氣息，成為國際表演藝術團隊駐地創作的新亮點。9月中旬，擅長跨域合作並曾得到日本Good Design Award 年度百大設計獎的團隊「畸零地工作室」，展開田野訪查與地景探勘，藝術家們漫步村落，邂逅黑白馬、小羊與貓咪，並於蜩鳴宮前遇見澎湖縣古老神轎之一，這些日常場景，皆成為創作靈感來源。

    此次駐村規劃以「光影戲」作為核心形式，嘗試把地方的記憶意象轉化為流動的光影層次，在小赤村的建築物及牆面上，透過光線與影子在黑夜中的舞動與延伸，如同時間的倒影，也似守護者的低語，引領觀眾走入恬靜又奇幻的光影夢境。

    文化局長陳鈺雲局長表示，「畸零地工作室運用小赤村靜謐且較無光照的特性在戶外進行光影戲，那是最自然、反映生活的態度。誠摯邀請民眾在2026的正式演出時，共同書寫接下來的篇章或詩句」。

    小赤村計畫以光影為主，將於明年展出。（澎湖縣政府文化局提供）

    小赤村計畫以光影為主，將於明年展出。（澎湖縣政府文化局提供）

