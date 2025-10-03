中秋連假炎熱少雨 天氣粉專：下週或有颱風成形

天氣風險指出，花東、恆春半島這兩天有短暫陣雨，其餘地區中秋連假大致是晴到多雲天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今（3日）、明（4日）兩天颱風外圍雲系影響，台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，花東、恆春半島這兩天有短暫陣雨，其餘地區中秋連假大致是晴到多雲；關島東北方海面的熱帶擾動正在發展，有機會增強發展為颱風，是下週天氣觀察重點。

天氣風險公司分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文表示，如同先前預期，颱風麥德姆將在今天經過菲律賓呂宋島，明天進入南海後往海南島方向遠離，對台灣天氣影響有限，惟今明兩天外圍水氣可能為花東、恆春半島帶來短暫陣雨，南台東到恆春半島局部地區雨量會稍多一些，下週日（5日）就遠離台灣，外圍水氣的影響也告一段落。

吳聖宇說，其他地方則不受颱風外圍水氣影響，中秋連假大致仍維持晴到多雲天氣，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，平地部分受影響的機會較低，整體是穩定的夏季型天氣型態。溫度方面持續高溫炎熱，各地高溫普遍有機會上看33至35度，大台北及西半部局部地區有機會來到36至38度高溫。

吳聖宇稱，炎熱的夏季天氣在中秋節過後稍有改變，預期下週二（7日）晚間至下週三（8日），北方蒙古一帶有較弱的地面高壓東移，逐漸向中國華北、東北等地移動出來，前緣略往東南延伸，有機會為台灣附近帶來微弱的東北季風，預估下週三到週四（9日）之間，東北季風會稍微比較明顯，如果配合菲律賓附近的東風波擾動通過，台灣附近的風速可能相對較強。

吳聖宇指出，由於冷高壓中心的位置相當北邊，同時中高層也沒有明顯的西風短波槽配合，因此這波微弱東北季風帶來的涼冷空氣看起來非常有限，比較有感覺的地方應該是在迎風面的基隆北海岸、大台北、東北角、宜蘭到花蓮一帶，有機會出現局部降雨，溫度也可望稍微下降，其他地方則不太受影響，整體來說改變的幅度還是很小。

吳聖宇說，到了國慶日當天，北方地面高壓東移，台灣附近又會轉為高壓迴流偏東風，延續到下個週末假期，也都會是以偏東到東南風環境為主，將再度回到偏向夏季型的天氣型態。更明顯的秋意目前看起來可能要等到10月中旬左右，也就是國慶連續假期之後，北方才會有較強的冷高壓活動，屆時才有機會讓台灣附近的東北季風更明顯一些，不過實際影響程度及時間點還有待觀察。

吳聖宇補充，目前關島東北方海面還有一個位於東風波動頂端的熱帶擾動正在發展，預報資料看來，未來有機會逐漸發展增強為熱帶性低氣壓或是颱風，由於存在的緯度偏高，加上未來北方陸續有西風短波槽系統往東朝向日本或以東海域活動，因此沿著太平洋高壓弱點北上的機會較高，往台灣靠近的機會正逐漸降低，但是其變化仍是下週天氣觀察的重點，未來對該擾動的發展變化預測，還需要持續留意。

