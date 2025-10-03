南市「共享輔具福便達」 擴大免費借租服務

社區民眾至二手輔具資源站借用二手輔具。（南市社會局提供）

台南市政府自2021年推動「互助生活好品質、共享輔具福便達」計畫，透過清潔隊回收二手輔具，經專業維修、清潔與消毒後，擴大於全市58處輔具服務站點提供免費各式二手輔具，減輕市民添購負擔。

為因應7月風災的重建計畫，南市社會局特別推出輔具巡迴清消服務活動，將於10月8日於下營地區民眾活動中心、10月17日於後壁區公所左側空地、10月23日於東山社區活動中心，提供全天候的輔具巡迴清消及簡易維修服務。民眾可將損壞或髒污的輔具帶來進行清潔和維修。

南市社會局表示，目前南市設有3個輔具中心、9處輔具服務據點和49處二手輔具資源站，數量居全國之首；輔具中心負責回收的二手輔具經過專業維修、清潔和消毒後，重新投入使用，展現了永續發展的精神。總計58處輔具服務站點皆提供免費借用輪椅、拐杖、助行器及便盆椅等各式二手輔具。去年度南市總共租借和媒合約6000件輔具，平均每天有16件二手輔具再次發揮價值，讓民眾能夠更輕鬆地取得所需輔具。

社會局說，南市推動的輔具共享不僅服務長輩與身障者，更方便一般市民使用，獲得社會各界肯定，今年並獲得台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」銅獎。民眾若有任何輔具問題可洽詢南市永華輔具中心06-2098938、佳里輔具中心06-7266700或官田輔具中心06-5790636。

