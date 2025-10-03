網傳大馬村長疑被徐榛蔚罵！本人闢謠喊告 粉專道歉

王梓安1日在臉書發文清，強調網路流傳的不實照片與訊息，與他毫無關聯，並要求撤下不實貼文及發出公開聲明，否則將提告。發文的粉專也為此坦承犯了嚴重錯誤，要向村長表達最鄭重的歉意。（圖擷自臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉慘重災情，不過大馬村在村長王梓安引導下提早撤離，讓全村無人傷亡。近日網友影射大馬村長疑似被縣長徐榛蔚罵，但王梓安出面澄清是錯誤資訊並揚言提告，發文的粉專也為此坦承犯了嚴重錯誤，要向村長表達最鄭重的歉意。

近日網路流傳一張照片，網友質疑大馬村村長王梓安疑似被縣長徐榛蔚罵，臉書粉專「蕪菁雜誌」也轉貼並發文稱「我很好奇花蓮縣長徐榛蔚對大馬村王村長說了些什麼。總之不會是太愉快的交流」。

不過針對此傳聞，王梓安本月1日在臉書發文澄清，強調網路流傳的不實照片與訊息，與他毫無關聯，呼籲大眾不要被錯誤資訊誤導，並要求撤下不實貼文及發出公開聲明，否則將提告。

對此「蕪菁雜誌」也發文道歉，強調「照片中的人物並非王村長當事人本人，本人犯了嚴重錯誤，要向王村長本人表達最鄭重的歉意」。

近日網路流傳一張照片，網友質疑大馬村村長王梓安疑似被縣長徐榛蔚罵，臉書粉專「蕪菁雜誌」也轉貼並發文稱「我很好奇花蓮縣長徐榛蔚對大馬村王村長說了些什麼。總之不會是太愉快的交流」。但王梓安對此發文闢謠。（圖擷自臉書）

