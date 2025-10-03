不二坊代購1盒狂飆2千元！板凳大軍漏夜卡位排隊爆衝突

代購業者混入散客中以板凳卡位，引發散客不滿爆發口角。（記者湯世名攝）

中秋節連續假期將於明天（4日）展開，彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊今天（3日）開始開放門市販售4天，由於搶買蛋黃酥最佳時機就是今天，不少人漏夜坐板凳排隊，出現板凳長龍，甚至還有前幾天到花蓮協助救災的「鏟子超人」；現場還有散客與代購業者因排隊問題爆發口角衝突，一片混亂。

愈接近中秋節，不二坊市場代購價碼也不斷往上狂飆，今天最新代購價傳出再飆漲到1盒1500元~2000元天價，令人咋舌。

不二坊先前開放中秋檔期電話訂購全數已滿，連日來有不少訂戶先敲鐵捲門，店家再把訂購的蛋黃酥遞出；店家並公告10月3日至6日開放門市販售。果然昨夜中正路上就先出現板凳大軍卡位，晚間11點已經有不少民眾前來排隊，現場大排長龍達上百公尺，有人自備防蚊液，漏夜排隊抗戰，許多人或趴或靠打盹，相當辛苦。

1名前幾天到花蓮幫忙的「鏟子超人」說，2天都在花蓮清除汙泥，看了災情很難過，不過台灣人都自動自發前去幫忙，讓他相當感動，忙完花蓮後就來排隊；排第1名的散客說，他從昨晚10點就來排隊，因為孩子們喜歡吃，但實在太累以後不敢了；從高雄來的女子說，她昨晚11點來排隊，買蛋黃酥是要拜拜，代購太貴，排隊較划算。

不料在今天清晨5點左右，有散客發現代購業者混在裡面，當場怒罵代購都用板凳佔位子還混在散客中，這樣後面的散客要排很久，「椅子給我撤掉、人離開」，還要報警處理；代購業者也不甘示弱三更半夜就來排隊，也是照規矩在排。散客與代購業者吵得不可開交，現場相當混亂。

不二坊今年規劃代購（右）與散客（左）分流購買。（記者湯世名攝）

今天凌晨已有不少民眾排隊等買蛋黃酥。（記者湯世名攝）

散客中排第1的男性民眾，昨晚10點就來排隊。（記者湯世名攝）

