    首頁 > 生活

    花蓮縣府發5萬慰問金亂象 教師轟：同村不同鄰一度被放生

    2025/10/03 08:28 即時新聞／綜合報導
    花蓮光復鄉遭受重災，但有同樣成為受災戶的教師劉哲瑋發文指出，花蓮縣府雖表示會發放5萬元慰問金，但以大華村來說，一度傳出只有1-14鄰可以發放，15-17鄰也有受災卻遭放生。（圖擷自臉書）

    花蓮光復鄉遭受重災，但有同樣成為受災戶的教師劉哲瑋發文指出，花蓮縣府雖表示會發放5萬元慰問金，但以大華村來說，一度傳出只有1-14鄰可以發放，15-17鄰也有受災卻遭放生。（圖擷自臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，外界關注救災進度，但有同樣成為受災戶的教師劉哲瑋（Lâu Thiat Uí）在臉書發文指出，花蓮縣府雖表示會發放5萬元慰問金，但以大華村來說，一度傳出只有1-14鄰可以發放，15-17鄰也有受災卻遭放生，他還爆料有村民詢問大華村長曾天滄，「為何你可以說這不關你的事？」劉哲瑋也呼籲中央政府出面查清楚此事。

    劉哲瑋在臉書發文貼出，花蓮縣府發放5萬元慰問金的說明，上頭竟註記大華村只有1-14鄰可以發放，對此劉哲瑋質疑，15-17鄰也有受災，結果直接被放生。他也強調，這次光復淨水廠因災情受影響，所以才會沒有水用，而淨水場就位於17鄰。

    劉哲瑋也透露，「我租屋處就在大華村，又這麼剛好，跟我很好的鄰居就是村長兒子。大華村長曾天滄，村民找你詢問，為何你可以說這不關你的事？」、「村長兒子甚至直接在line寫『非常時期賴無法使用』。到底是受到多大壓力？」

    劉哲瑋也批評，「鄉民代表你們死去哪了？你們一個月薪水約6、7萬，比我一位代理教師還高，鄉民選舉你們，結果這時候不做事，這樣對嗎？」

    劉哲瑋也呼籲賑災基金會釐清，花蓮縣政府準備發放的5萬元，到底財源來自賑災基金會還是縣府？因為我看相關新聞，賑災基金會都說5萬完全來自賑災基金會（民眾捐款），但花蓮縣政府卻說1萬來自縣府、4萬來自賑災基金會。他也直言「上述情況不釐清，會讓鄉親以為只有縣府真正關心基層，請務必釐清」。

    後續劉哲瑋也再度更新發文內容，指「縣府已更新發放資格，改為全村發放，但有些住戶其實並沒有受災，用保全戶或全村劃分領慰問金的做法真的對嗎？到底捐款的錢要怎麼用，縣府真的不知道嗎？」

    劉哲瑋也發出疑問，「請問縣府，災民造冊已經完成了嗎？沒有完成，怎麼發放？絕對一團亂啊！」

