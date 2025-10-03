歐洲航權雙突破 民航局透露：國籍航空來申請航班了

民航局何淑萍表示，航約簽署涉及層面廣，需長期佈局、先後推進。（記者陳品妤攝）

民航局今年在歐洲航權有兩大突破：義大利自每週7班擴增至19班，北歐則首度與芬蘭簽署航權協議。局長何淑萍透露，已有國籍航空申請義大利航班，並預告「米蘭天空會更熱鬧」，至於北歐市場則是「全新藍海」。

何淑萍接受本報「官我什麼事」專訪指出，國與國之間必須簽署航權，才能開闢直飛航線；當航權、航網、航班越加密集，旅運、觀光及物流便利性將提升，旅客選擇也會增加，航班更便利省時，票價也可能更甜。

民航局2月首度與北歐國家簽署航約，台灣與芬蘭客貨航班上限，雙方每週各14班。3月則與義大利修約，客運航班上限從雙方每週各7班擴增至各19班。

「北歐市場是全新藍海。」何淑萍表示，若能飛越俄羅斯領空，台灣直飛芬蘭僅約13小時；但受烏俄戰爭影響，直飛目前較困難，因此先與芬蘭合作聯營既有航點，未來可進一步共用班號。

義大利方面，目前羅馬每週3班，米蘭每週4班，由華航及長榮航空執飛，去年總計往返17.9萬人次。何淑萍分析，航權擴增之後，航空公司若能每天都提供航班，商務客便利性將大幅提高，尤其米蘭有許多商務客；她透露，華航、長榮、星宇已提出義大利航班申請，並預告「未來米蘭天空會更熱鬧」。

我國目前簽有57個航空協議，對外航班約2800餘班。何淑萍表示，航約簽署涉及國家整體利益、經濟活動及航空公司永續經營，需要長期佈局、先後推進，民航局也持續與他國積極洽談中；歐洲市場大，但我國歐洲航班僅佔3％，確實有增加必要，會持續推動航班。

我國與美、日航權為「開放天空」，業者可依市場需求增班及航點。何淑萍指出，過去一年，台美每週約150航班，佔桃機約10％，日本則高達36%；桃園與美國華盛頓機場9月簽署姊妹機場，除促進雙方機場往來，也助於帶動航空公司直飛意願。

台灣位處東北亞與東南亞之間，本就具備地理優勢，桃機轉機客更呈成長趨勢，2019年500多萬人次，2024年約670萬人次，今年1至8月達400多萬人次。為提升桃機轉機效率、避免不必要的重複檢驗，民航局依照國際民航組織規範推動「一站式保安」，豁免轉機客人身、手提及託運行李安檢，豁免對象除了美國，9月起新增納入加拿大。何淑萍表示，紐西蘭轉機客目前僅免除託運安檢，未來也將朝人身及手提行李方向豁免。

