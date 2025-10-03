中國打壓我方進ICAO 民航局「為飛安」用盡管道補國際情報

民航局長何淑萍（左）接受本報「官我什麼事」專訪，說明加入國際民航組織（ICAO）的必要性。（記者陳品妤攝）

國際民航組織（ICAO）是聯合國轄下的專門機構，發展全球航空標準與建議，但我國受中國打壓被排除在外，得用盡管道才能取得國際最新資訊。「飛安無國界！」民航局長何淑萍表示，台灣每年管制架次多達164萬，應被納入ICAO，我方除能貢獻經驗給國際，也讓轄內制度與國際同步更新落實。

何淑萍接受本報「官我什麼事」專訪指出，台灣民航局掌理的台北飛航情報區，每週起落超過2850航班，區內有18條國際航路供國際航班使用；台北與福岡、馬尼拉、香港、上海等飛航情報區相鄰，平時須互相交接航班。

台北飛航情報區地理位置相當重要，連結東北亞與東南亞網絡。縱使是ICAO認可的300多個飛航情報區之一，卻因政治因素被排除在ICAO之外，台灣多年來透過外交、會外會談等方式，爭取加入ICAO、與他國進行實質交流。

「飛安是首要考量，第二是交流航空專業技術。」何淑萍解釋參與ICAO的必要性。國際民航公約共19個附約，內含許多的標準建議，是經ICAO大會、區域性會議、技術性會議討論建立，包括飛安管理、航空器試航檢驗、駕駛員操作與疲勞管理等，非常專業且面向複雜。

然而，我國非ICAO會員國，無法閱讀其管理的豐富資料，得透過友好、邦交國家或其他管道自行解讀附約等文件。何淑萍表示，由於我方未參與草案過程，得循管道確認細節，萬一有附約將上路又得注意哪些事項等，因此民航局透過參加國外訓練、非官方會議，盡可能取得最新國際資訊，以及早準備因應。

ICAO探討的議題，小至旅客能否攜帶行動電源，大至空域管理、航路劃設。何淑萍舉例，國際先前出現行動電源自燃案例，我方不斷搜尋ICAO對此有無特別規定；後來透過鄰近國家及非政府組織管道確認，各國作法不盡相同，最後航空公司一致提出行動電源禁放行李艙做法。ICAO也規範，劃設新航路須與鄰區協調，因此加入能避免爭議及困擾。

台灣若能參與ICAO，除向他國學習技術及經驗，無人機管理是我方可對外分享的強項。何淑萍說明，台灣空域狹窄、無人機使用者多，因此建立資訊化管理平台與監理制度，不少國家對此相當驚艷。另外，台北飛航情報區航班常受天候影響，民航局為此開發流量管理工具與鄰區協調，讓各航班起飛時間能做系統調整。

何淑萍回憶，2013年我方曾以貴賓身分參與ICAO第38屆大會，各國討論碳排議題，促使我方持續追蹤相關發展，除要求國籍業者自主碳盤查，也推動永續航空燃油（SAF），如今我國得以跟上歐盟及新加坡，自產並添加SAF至國籍航空航班。回顧那一次的參與，沒有負面影響，只有「很多的正面影響」。

何淑萍強調，民航局訴求參與的出發點是航空技術與安全考量，而非政治，我方若能直接參與ICAO，在掌理飛航情報區、管理航空公司等方面，都會顯著進步，對我方鄰區及航班往來國家都有益，是「多贏」局面；ICAO一直倡議的無縫天空，當然要納入台北飛航情報區。

