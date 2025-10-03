10/03 各報重點新聞一覽

鄭麗君（中）昨舉行記者會說明談判赴美成果，向美方提出政府對政府打造產業聚落， 獲得美方正面回應。圖左為行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、右為經濟部次長何晉滄。（記者叢昌瑾攝）

自由時報

關稅談判 打造產業聚落端上桌 鄭麗君：美正面回應 政府對政府合作提議

行政院副院長鄭麗君上週率團赴美談判，前天返國，昨舉行記者會說明談判成果。鄭麗君表示，此次向美方提出擴大投資美國的「台灣模式」，由企業自主規劃，搭配政府金融信保機制，同時與美國透過G2G（政府對政府）合作打造產業聚落，她並透露，此模式已獲得美方正面回應。

花蓮災後重建 卓揆：丹娜絲特別條例追加200億 補足各項重建計畫所需經費 最快、最有效率

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，行政院將以「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」特別條例處理相關災損補助與重建經費。行政院長卓榮泰昨在院會表示，將以二百億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，盼立法院朝野黨團支持。

超商外隨機砍人 傷1大2小 苗栗男10年前同地點行凶 3月出獄

苗栗市男子邱明治，昨在一家超商外隨機砍人，造成一名五十歲男子及兩名十一歲國小女童受傷，其中一女童左胸遭刺重傷，插管轉院救治；邱男犯後逃回家與警對峙約半小時，警方用電擊槍對他射擊兩槍後，壓制逮捕。

聯合報

國民黨主席辯論聚焦藍白合

國民黨主席選戰白熱化，六位候選人昨首度同台辯論，砲口一致齊轟民進黨，也談及二○二六、二○二八勝選方法。郝龍斌主張藍白合為勝選方程式，藍白若不合，二○二八年就是保送賴清德連任；鄭麗文指出，民進黨要團滅在野，藍白要團結，否則無法下架民進黨。

台美關稅談判 我提「台灣模式」 美正面回應

台美關稅第五輪實體磋商日前落幕，主責談判的行政院副院長鄭麗君昨親上火線說明擴大對美投資方案。她表示，我方提出有別日韓歐盟的「台灣模式」，透過企業自主規畫，搭配政府金融信保，藉台美「政府對政府」（Ｇ2Ｇ）模式合作，共同打造產業聚落，此模式不能簡化成「類科學園區」，雙方政府角色都很重要。

中國時報

付費代掛名醫 衛福部要罰

大醫院、名醫門診掛號滿檔，有業者看準商機，透過LINE加好友或蝦皮等平台提供付費「代掛號」服務，每次成功代掛後收取400到450元，台大、馬偕、北榮等名醫都被當活廣告，指名在服務範圍內。民團批政府放任打亂醫療市場，衝擊分級醫療。衛福部認為，這是違法招攬，10月初將發出函釋，請地方政府衛生局查察，依《醫療法》，「代掛」業者可能面臨5萬元以上25萬元以下罰鍰。

黑猩猩之母 珍古德91歲辭世

著名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）於1日去世，享年91歲。珍古德是黑猩猩研究領域的全球權威，為首位觀察到黑猩猩行為與人類相似的科學家，有「黑猩猩之母」之稱。她也是環保先驅，推動保護棲地，呼籲對抗氣候變遷。台灣動物保護行政監督聯盟祕書長何宗勳說，她是台灣早期動保運動的明燈。

行政院長卓榮泰昨在院會表示，將以二百億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，盼立法院朝野黨團支持。（行政院提供）

邱男將利刃纏在手上與警對峙，警方對他射擊兩發電擊槍，壓制逮捕。（記者彭健禮攝）

