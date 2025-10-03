為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    颱風麥德姆今明通過呂宋島 3地防局部降雨

    2025/10/03 06:07 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，今明颱風麥德姆將通過呂宋島、進入南海，預估恆春半島及花東有局部降雨。（圖擷自氣象署）

    氣象專家指出，今明颱風麥德姆將通過呂宋島、進入南海，預估恆春半島及花東有局部降雨。（圖擷自氣象署）

    氣象專家指出，受太平洋高壓影響，今日至下週一各地晴朗炎熱，北台需防37、38度高溫。今明颱風麥德姆將通過呂宋島、進入南海，預估恆春半島及花東有局部降雨。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週一受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率；今、明因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，恆春半島及花東轉為有局部降雨的機率。

    吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二至週四東側水氣漸增，東半部及北海岸局部短暫雨的機率逐日提高；西半部晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮說明，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱麥德姆」今將以偏西北西通過呂宋島，之後進入南海逐漸增強，週日將以「中颱」之姿、中心通過雷州半島附近，侵襲海南島、兩廣及越南北部。

    吳德榮提到，最新歐洲人工智慧模式模擬顯示，預估下週三原在台灣東方海面的熱帶擾動，已調整至日本南方海面；但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應續觀察。

    吳德榮提到，最新歐洲人工智慧模式模擬顯示，預估下週三原在台灣東方海面的熱帶擾動，已調整至日本南方海面；但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應續觀察。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

    吳德榮提到，最新歐洲人工智慧模式模擬顯示，預估下週三原在台灣東方海面的熱帶擾動，已調整至日本南方海面；但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應續觀察。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

