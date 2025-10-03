麥德姆颱風穿菲律賓！花東、屏東防陣雨 北中高溫逾36度

今日氣溫方面，各地高溫普遍在32至35度，大台北、桃園及中部地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。（資料照）

中央氣象署指出，位於菲律賓東方海面的第21號颱風麥德姆，未來通過呂宋島後將進入南海再朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。今天（3日）受颱風外圍雲系影響，花蓮、台東及屏東會有局部短暫陣雨，台東及恆春半島降雨較明顯，時間愈晚機率愈高，有雷雨及局部較大雨勢發生的機率。

高雄以北及宜蘭仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。至於今日氣溫方面，各地高溫普遍在32至35度，大台北、桃園及中部地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

氣象署也針對北北桃及台中、雲林、嘉義縣等6縣市發佈高溫資訊，其中台北市、新北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象署指出，週六東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，週日南部沿海亦有長浪發生的機率，連假期間前往海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日颱風外圍雲系影響，環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，西半部近山區零星地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六受到颱風外圍雲系影響，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，花蓮及屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區影響較小，仍為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

週日、下週一（中秋節）水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週四太平洋高壓減弱，東半部水氣增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 39 30 ~ 38 31 ~ 36 26 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

