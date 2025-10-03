遠洋低壓可能成國慶颱？粉專揭路徑「天女散花」變數大

「颱風論壇」說明，在系集圖中，小成員呈現發散、天女散花的景象，這代表預報變數很高，在此時此刻要確定遠洋低壓的走向，還言之過早，會不會有國慶颱，還不確定！（圖擷自臉書）

氣象粉專指出，第21號「麥德姆」颱風今日將穿越菲律賓，週六將進入南海，包含花東、恆春將有降雨，且雨帶發展較明顯時須注意大雨。目前在遠洋持續發展的低壓，預估後續會發展成下個颱風「哈隆」，雖然目前預報發散，路徑還有很大變數，但預估國慶連假前，除東南部、各地山區偶陣雨，全台多數地區仍會是炎熱晴朗的天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，第21號「麥德姆」颱風昨上午形成，今日將穿越菲律賓呂宋島，並於週六進入南海。在颱風通過呂宋島、進入南海這段期間，花東、恆春有下雨機會，雨帶發展較明顯時須注意大雨，其餘地區維持晴朗炎熱。

「颱風論壇」表示，除了確定不侵台的麥德姆颱風以外，遠洋的低壓也持續發展，預計再過幾天會成為下個颱風「哈隆」，不過遠洋低壓的路徑，目前還在未定之天！

「颱風論壇」也分享「Google AI模式（FNV3）」的路徑預報系集圖，粉專表示，即便是各界評價高的Google AI，也難敵低壓結構還不穩定，以及夏末初秋複雜的大氣環境。

「颱風論壇」說明，在系集圖中，小成員呈現發散、天女散花的景象，這代表預報變數很高，在此時此刻要確定低壓走向，還言之過早，會不會有國慶颱，還不確定！

「颱風論壇」也強調，不必現在就開始窮緊張。但可以確定的是，國慶連假前，除了東南部、各地山區偶陣雨以外，全台大多數地區，炎熱晴朗的天氣仍會持續，短期內請仍要做好防暑工作。

